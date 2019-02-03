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На полях в Англии появились загадочные снежные рулоны

04.02.2019 18:50 — Новости Культуры | Tut.by  
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В Англии было отмечено редкое метеорологическое явление: катящиеся по полям снежные рулоны. Это большие снежные комья, которые образуются благодаря силе ветра, гравитации и специфическим погодным условиям.

Брайан Бэйлисс, живущий в графстве Уилтшир, обнаружил странные снежные роллы на собственном поле.


Фото: Brian Bayliss, взято с сайта Русской службы Би-би-си

По его словам, сначала он подумал, что эти причудливые конструкции слепили какие-то шутники, но потом заметил, что на снегу не было никаких следов.

Подобные рулоны снега возникают, когда снег покрывает лед, но не прилипает к нему. При этом снег должен быть пушистым и рыхлым, а температура воздуха — чуть выше нуля.

Ветер должен быть достаточно сильным, чтобы перемещать снег, но не слишком сильным, чтобы эти рулоны не разрушались.

Сам Бэйлисс, который служит лесничим, говорит, что за всю свою жизнь — а ему 51 год — никогда не видел ничего подобного.

Центр снежных рулонов обычно полый. «Я мог смотреть через них насквозь, и это просто не укладывалось у меня в голове», — говорит Брайан Бэйлисс.

Он сфотографировал эти снежные рулоны на рассвете в субботу.

Метеоролог Би-би-си Иэн Фергюссон говорит, что погодные условия, необходимые для возникновения снежных рулонов, возникают чрезвычайно редко.


Фото: Brian Bayliss, взято с сайта Русской службы Би-би-си

По его словам, при удачном совпадении погодных условий снежные рулоны появляются в основном на пологих холмах или озерах.

Снежные рулоны напоминают тюки сена, рулеты или большие бублики.

В начале января подобный же феномен был обнаружен на поле для гольфа в исландском городе Храпфйордур, неподалеку от Рейкъявика.

 
 
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В Англии было отмечено редкое метеорологическое явление: катящиеся по полям снежные рулоны. Это большие снежные комья, которые образуются благодаря силе ветра,...
 
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