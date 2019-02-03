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Определены 10 финалистов нацотбора конкурса песни "Евровидение-2019"
04.02.2019 21:21 — Новости Культуры | БелТА
Юлия Быкова (группа "Аура")
4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Белтелерадиокомпании завершилось открытое прослушивание участников национального отборочного тура конкурса песни "Евровидение-2019". Из конкурсантов, представивших свои композиции на суд профессионального жюри, эксперты выбрали 10 финалистов. Их имена озвучили в эфире программы "Панорама" на
На финишную прямую популярного проекта вышли:
1. Michael Soul, "Humanize",
2. Ева Коган, "Run",
3. ЗЕНА, "LIKE IT",
4. Алена Горбачева, "Can we dream",
5. КейСи, "No Love Lost",
6. Эммануэль Имагбе, "Champion",
7. Sebastian Roos, "Never Getting Close",
8. Группа NAPOLI, "Let it go",
9. Группа "Аура", "Чаравала",
10. Группа "PROвокация", "Running Away From The Sun".
По традиции Белтелерадиокомпания осуществляла онлайн-трансляцию с прослушивания на официальном сайте
Жеребьевка финалистов национального отбора состоится в Белтелерадиокомпании
Финал пройдет не позднее 8 марта в прямом телевизионном эфире в формате шоу. Участник, набравший наибольшее количество баллов по результатам голосования профессионального жюри, объявляется победителем национального отборочного тура и становится официальным представителем Беларуси для участия в международном конкурсе.
Конкурс песни "Евровидение-2019" пройдет в мае в Тель-Авиве (Израиль). Полуфиналы состоятся 14 и 16 мая, финал - 18 мая. Прямую трансляцию двух полуфиналов и финала "Евровидения-2019" традиционно будут вести телеканалы Белтелерадиокомпании -
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4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Белтелерадиокомпании завершилось открытое прослушивание участников национального отборочного тура конкурса песни...
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