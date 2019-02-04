ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Мебель IKEA скоро можно будет взять в аренду. Как это работает?

05.02.2019 06:45 — Новости Культуры | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Сеть мебельных магазинов IKEA предоставила своим покупателям весьма необычную услугу — теперь они смогут не приобретать понравившуюся им мебель, а брать ее в аренду и затем возвращать.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Как сообщает издание Financial Times, для начала планируется сдавать в аренду офисную мебель, а затем — кухонную.

«Мы с нашими партнерами будем работать таким образом, что вы сможете арендовать мебель. Когда срок аренды заканчивается, вы отдаете ее обратно и можете арендовать что-нибудь другое», — рассказал изданию глава управляющей компании Inter Ikea Турбьёрн Лёф.

«Вместо того, чтобы выбрасывать ее [мебель], мы немного отремонтируем ее и сможем продать, продлевая срок жизни продукта», — пояснил он.

Аналитик розничной торговли Кейт Хардкасл в беседе с Би-би-си отметила, что эта мера знаменует новый этап развития компании, которая много лет специализируется на продаже доступной мебели и сегодня ищет новые подходы к ведению бизнеса.

Аренда мебели является частью масштабного плана компании, цель которого — сохранение окружающей среды и снижение отходов производства.

Как заявил представитель IKEA, компания хочет, чтобы люди «играли активную роль в развитии экономики замкнутого цикла». По его словам, компания дает клиентам возможность «покупать продукцию, пользоваться ей и передавать ее дальше».

«На некоторых рынках, в том числе в Швейцарии, мы тестируем возможные решения и реализуем пилотный проект по аренде мебели. Однако еще слишком рано говорить о том, как это будет выглядеть», — пояснил представитель IKEA.

В Британии помимо аренды мебели планируется ввести сервис по аренде тканевой продукции. В новом магазине IKEA, который откроется юго-востоке Лондона в четверг, будет работать учебная лаборатория для изучения различных способов продления срока годности товаров.

Шведские хроники. Наш путеводитель по стране викингов, победившего социализма, хоккея и IKEA

В рамках новой бизнес-модели IKEA также планирует открывать небольшие магазины в черте крупных городов. Сегодня большинство торговых центров сети расположены вне городской черты, так как они занимают огромные площади.

 
 
Ссылка на источник 81
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Аренда мебели является частью масштабного плана компании, цель которого - сохранение окружающей среды и снижение отходов производства.
 
Новости дня
Новости культуры
 
Определены 10 финалистов нацотбора конкурса песни "Евровидение-2019"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.02.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.02.2019
Заря над Неманам
Горецкий вестник

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика