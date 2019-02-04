Мебель IKEA скоро можно будет взять в аренду. Как это работает?

Сеть мебельных магазинов IKEA предоставила своим покупателям весьма необычную услугу — теперь они смогут не приобретать понравившуюся им мебель, а брать ее в аренду и затем возвращать.



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Как сообщает издание Financial Times, для начала планируется сдавать в аренду офисную мебель, а затем — кухонную.

«Мы с нашими партнерами будем работать таким образом, что вы сможете арендовать мебель. Когда срок аренды заканчивается, вы отдаете ее обратно и можете арендовать что-нибудь другое», — рассказал изданию глава управляющей компании Inter Ikea Турбьёрн Лёф.

«Вместо того, чтобы выбрасывать ее [мебель], мы немного отремонтируем ее и сможем продать, продлевая срок жизни продукта», — пояснил он.

Аналитик розничной торговли Кейт Хардкасл в беседе с Би-би-си отметила, что эта мера знаменует новый этап развития компании, которая много лет специализируется на продаже доступной мебели и сегодня ищет новые подходы к ведению бизнеса.

Аренда мебели является частью масштабного плана компании, цель которого — сохранение окружающей среды и снижение отходов производства.

Как заявил представитель IKEA, компания хочет, чтобы люди «играли активную роль в развитии экономики замкнутого цикла». По его словам, компания дает клиентам возможность «покупать продукцию, пользоваться ей и передавать ее дальше».

«На некоторых рынках, в том числе в Швейцарии, мы тестируем возможные решения и реализуем пилотный проект по аренде мебели. Однако еще слишком рано говорить о том, как это будет выглядеть», — пояснил представитель IKEA.

В Британии помимо аренды мебели планируется ввести сервис по аренде тканевой продукции. В новом магазине IKEA, который откроется юго-востоке Лондона в четверг, будет работать учебная лаборатория для изучения различных способов продления срока годности товаров.

В рамках новой бизнес-модели IKEA также планирует открывать небольшие магазины в черте крупных городов. Сегодня большинство торговых центров сети расположены вне городской черты, так как они занимают огромные площади.