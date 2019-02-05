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Эта женщина не моет волосы 20 лет. Посмотрите, как она превосходно выглядит

06.02.2019 11:58 — Новости Культуры | Tut.by  
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Художнице Фрэнки Клуни из английского Брайтона — 32 года. Она известна тем, что отращивает волосы с 6 лет. Но это еще не все — последние 20 лет Фрэнки их не моет, пишет odditycentral.com.

К тринадцати годам волосы Фрэнки доходили уже до талии. Тогда она столкнулась с проблемой: мыть и сушить такую шевелюру было очень сложно и затратно по времени.

Спасение пришло от одной из подруг ее матери, которая предложила перестать мыть волосы. Первые несколько месяцев Фрэнки раздражал зуд и ощущение жирных прядей. А затем в какой-то момент все неприятные ощущения исчезли.

Согласитесь, на фотографиях волосы выглядят превосходно.

Так что женщина тратит время лишь на то, чтобы распутать свои волосы. На это у нее уходит от 30 минут до часа.

 
 
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Художнице Фрэнки Клуни из английского Брайтона - 32 года. Она известна тем, что отращивает волосы с 6 лет. Но это еще не все - последние 20 лет Фрэнки их не моет.
 
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