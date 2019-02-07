На «Евровидение» от России поедет Сергей Лазарев

Россию на конкурсе «Евровидение-2019» будет представлять певец Сергей Лазарев. Об этом сообщил представитель ВГТРК, официального вещателя конкурса, пишет РИА «Новости» .





Сергей Лазарев уже представлял Россию на «Евровидении» — в 2016 году. Тогда он считался одним из главных фаворитов и в итоге занял третье место.

4 февраля прошел отбор участников на «Евровидение» от Беларуси и определены 10 финалистов . В течение месяца должно состояться финальное шоу. Во время него профессиональное жюри определит артиста, который поедет в Тель-Авив представлять Беларусь на «Евровидении-2019».

«Евровидение» пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве.