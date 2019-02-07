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На «Евровидение» от России поедет Сергей Лазарев
08.02.2019 00:32 — Новости Культуры | Tut.by
Россию на конкурсе «Евровидение-2019» будет представлять певец Сергей Лазарев. Об этом сообщил представитель ВГТРК, официального вещателя конкурса, пишет
Сергей Лазарев уже представлял Россию на «Евровидении» — в 2016 году. Тогда он считался одним из главных фаворитов и в итоге занял третье место.
4 февраля прошел отбор участников на «Евровидение» от Беларуси и определены
«Евровидение» пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве.
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Сергей Лазарев уже представлял Россию на «Евровидении» - в 2016 году. Тогда он считался одним из главных фаворитов и в итоге занял третье место.
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