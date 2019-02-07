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На "Евровидение" от России поедет Сергей Лазарев
08.02.2019 00:46 — Новости Культуры | БелТА
Фото из instagram-аккаунта Сергея Лазарева
8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный песенный конкурс "Евровидение-2019" пройдет с 14 по 18 мая в Израиле. Об этом сообщает телеканал
Слухи о том, что певец является главным претендентом на участие в конкурсе ходили еще несколько месяцев назад. Ранее Лазарев уже принимал участие в этом конкурсе в 2016 году и занял третье место.-0-
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8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный песенный конкурс "Евровидение-2019" пройдет с 14 по 18 мая в Израиле. Об этом сообщает телеканал "Россия 1". Слухи о том, что...
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