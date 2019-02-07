Фото из instagram-аккаунта Сергея Лазарева

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный песенный конкурс "Евровидение-2019" пройдет с 14 по 18 мая в Израиле. Об этом сообщает телеканал "Россия 1" .

Слухи о том, что певец является главным претендентом на участие в конкурсе ходили еще несколько месяцев назад. Ранее Лазарев уже принимал участие в этом конкурсе в 2016 году и занял третье место.-0-

Now it's official !)) i will see you in Tel Aviv in May ))) Теперь официально) До встречи в Тель-Авиве в мае)) #eurovision2019 #Russia #Israel #SergeyLazarev #Repost

Публикация от Sergey Lazarev (@lazarevsergey) 7 Фев 2019 в 1:10 PST