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На "Евровидение" от России поедет Сергей Лазарев

08.02.2019 00:46 — Новости Культуры | БелТА  
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На "Евровидение" от России поедет Сергей Лазарев
Фото из instagram-аккаунта Сергея Лазарева

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный песенный конкурс "Евровидение-2019" пройдет с 14 по 18 мая в Израиле. Об этом сообщает телеканал "Россия 1".

Слухи о том, что певец является главным претендентом на участие в конкурсе ходили еще несколько месяцев назад. Ранее Лазарев уже принимал участие в этом конкурсе в 2016 году и занял третье место.-0-

Now it's official !)) i will see you in Tel Aviv in May ))) Теперь официально) До встречи в Тель-Авиве в мае)) #eurovision2019 #Russia #Israel #SergeyLazarev #Repost

Публикация от Sergey Lazarev (@lazarevsergey)

 
Теги: Минск
 
 
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8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный песенный конкурс "Евровидение-2019" пройдет с 14 по 18 мая в Израиле. Об этом сообщает телеканал "Россия 1". Слухи о том, что...
 
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На «Евровидение» от России поедет Сергей Лазарев
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