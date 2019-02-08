|
Дышет или дышит? Тест по самым коварным местам в правописании И/Е
09.02.2019 08:30 — Новости Культуры | Tut.by
Как правильно пишется двест_? А инт_лл_генция? Она дышет или дышит? Похоже, в русском языке назревает еще один вечный вопрос: Е или И? Предлагаем пройти тест и разобраться в самых коварных местах в правописании. Вдруг пригодится.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как правильно пишется двест_? А интелл_генция? Она дышет или дышит? Похоже, в русском языке назревает еще один вечный вопрос: Е или И? Предлагаем пройти тест и...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Культуры)