Как правильно пишется двест_? А инт_лл_генция? Она дышет или дышит? Похоже, в русском языке назревает еще один вечный вопрос: Е или И? Предлагаем пройти тест и разобраться в самых коварных местах в правописании. Вдруг пригодится.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Дышет или дышит? Тест по самым коварным местам в правописании И/Е Как правильно пишется двест_? А интелл_генция? Она дышет или дышит? Похоже, в русском языке назревает еще один вечный вопрос: Е или И? Предлагаем пройти тест и...