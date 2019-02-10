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Аукцион по продаже картин Гитлера не состоялся: желающих не нашлось
11.02.2019 07:19 — Новости Культуры | Tut.by
На проходившем в Германии аукционе не нашлось покупателей для картин, предположительно написанных Адольфом Гитлером.
Аукционный дом Weidler установил стартовую цену для написанных акварелью полотен в 45 тыс. евро.
Местом проведения торгов стал город Нюрнберг, в котором в 1930-х годах проходили съезды Национал-социалистической немецкой рабочей партии, а после окончания войны состоялся международный судебный процесс над бывшими руководителями гитлеровской Германии.
Мэр города Ульрих Мали назвал продажу картин проявлением дурного вкуса, а некоторые эксперты поставили под сомнение аутентичность работ.
Помимо картин на продажу были выставлены личные вещи Гитлера, в том числе ваза и плетеное кресло со свастикой.
В Германии запрещено публично демонстрировать нацистские символы. Исключение сделано лишь для их использования в образовательных и научных целях. Чтобы не нарушать закон, аукционный дом заретушировал символы Третьего рейха в своем каталоге.
С какими трудностями столкнулся аукционный дом?
Перед началом аукциона полиция конфисковала у аукционного дома несколько предметов искусства, в том числе те, которые готовились к продаже.
По информации прокуратуры, было изъято в общей сложности 63 предмета с монограммами «AH» или «AHitler» из-за сомнений в их аутентичности.
Как сообщила в интервью Франс пресс прокурор Антье Габрильс-Горзольке, сейчас проводится расследование в отношении неустановленных лиц по подозрению в подделке документов и попытке мошенничества,
Она отметила, что аукционный дом сотрудничает со следствием, а предметы искусства были переданы добровольно.
Сообщения о продаже картин, якобы написанных Гитлером, практически всегда становятся предметом споров об их подлинности.
Из-за сомнений в подлинности немецкая полиция в январе конфисковала коллекцию полотен, которые готовили к продаже в Берлине.
Как известно, Гитлер в молодости продавал свои полотна. Его мечты о карьере в живописи не сбылись: Венская академия изобразительных искусств дважды отказалась его принять. Его авторству приписывают несколько десятков картин. Искусствоведы сходятся во мнении, что с художественной точки зрения они весьма посредственны.
В 2015 году аукционный дом Weidler продал более десятка картин, якобы написанных Гитлером, за 400 тыс. евро. Как сообщается, среди покупателей были жители Германии, Китая, Франции, Бразилии и ОАЭ.
В 2014 году за 130 тыс. евро с молотка ушла акварель Гитлера, изображающая ратушу Мюнхена.
Продажа предметов, связанных с нацистами, воспринимается в мире неоднозначно.
Некоторые покупатели утверждают, что видят в них исключительно историческую ценность, однако существуют опасения, что их пытаются заполучить ультраправые, которые считают их реликвиями восхваляемого ими нацистского режима.
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Помимо картин на продажу были выставлены личные вещи Гитлера, в том числе ваза и плетеное кресло со свастикой.
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