Друзь ответил на обвинения в подкупе на «Кто хочет стать миллионером?»

Магистр «Что? Где? Когда?» Александр Друзь ответил на обвинение в попытке подкупа, который выдвинул против него главный редактор передачи «Кто хочет стать миллионером?» Илья Бер, сообщает РБК.



Александр Друзь. Фото: wikipedia.org

В ноябре 2018 года Друзь принимал участие в записи программы «Кто хочет стать миллионером?» (вышла в эфир 22 декабря 2018 года). Как утверждал Бер, незадолго до съемок знаток обратился к нему и предложил помочь ему выиграть 3 миллиона российских рублей (около 40,3 тысячи евро). В благодарность он обещал поделиться с редактором. Чтобы доказать нечистоплотность знатока «ЧГК», Бер перезвонил ему и включил запись разговора. Друзь предложил редактору треть от суммы максимального выигрыша. За это Бер сообщил своему собеседнику часть реальных вопросов и ответов. Но последние пять вопросов он поменял (о чем знаток заранее не знал).

Друзь подтвердил, что голос на записи принадлежит ему. Но заявил, что сделку ему предложил Бер, а магистр ЧГК лишь подыграл ему.

— Историю Илья Бер рассказал с точностью до наоборот. Именно он предложил мне сделку с вопросами за деньги, которые я заплачу ему с выигрыша.

По словам Друзя, он «удивился и даже восхитился этой наглости», но решил посмотреть, «насколько далеко может пойти этот человек. (…) И человек пошел дальше: начал обсуждать детали сделки».

Магистр ЧГК утверждает, что во время игры «Кто хочет стать миллионером?» он и его коллега Виктор Седнев решили, что «если на игре будут те вопросы, о которых говорил Бер, то довести съемку до 15-го вопроса, но его ни за что не выигрывать и сообщить о произошедшем руководству передачи.

Но Бер поменял последние пять вопросов.

— Мы просто играли на них и выигрывали. На последний вопрос, как мы с Сидневым и договаривались, мы не дали правильный ответ, хотя когда вопрос прозвучал, я понял, что правильный ответ на него мне известен, потому что по этой шахматной задаче делал вопрос для одного из турниров по «Что? Где? Когда?». Оглядываясь назад, я понимаю, как глупо я поступил, пытаясь переиграть Бера. Мне жаль, что так получилось.