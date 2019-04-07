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Что вы знаете про боулинг и бильярд? Тест

08.04.2019 09:00 — Новости Культуры | Tut.by  
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Боулинг и бильярд — виды спорта, которые чаще всего выбирают просто для развлечения с друзьями. Вы отлично закатываете шары и сбиваете кегли? Хорошо. Но что вы знаете об истории и сленге этих игр? Вместе с аквапарком «Фристайл» мы сделали тест для настоящих знатоков боулинга и бильярда. Рискнете сыграть?

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Вместе с аквапарком «Фристайл» мы сделали тест для настоящих знатоков боулинга и бильярда. *Партнерский материал
 
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