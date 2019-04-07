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В Омске детский паровозик катался в парке… под музыку Rammstein!

08.04.2019 15:11 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Омске посетители парка 30-летия ВЛКСМ сняли на видео очень необычный детский паровозик. Он ехал по парковым аллеям, но вместо детских песенок из вагонов доносилась песня Du hast немецкой группы Rammstein! Такое необычное сочетание развеселило пользователей соцсетей. Владелец аттракциона позже рассказал, что водитель иногда включает тяжелую музыку «для души».

 
 
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