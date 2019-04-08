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«Берестейский потоп», Brest Stories Guide и квест. Куда еще можно сходить на «Фесте экскурсоводов» в Бресте
09.04.2019 12:43 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
13−14 апреля в Беларуси пройдет очередной
Что:
Где: Место встречи назовут после регистрации
Когда: 13 апреля, 10.00
Середина XVII века ознаменовалась трагическими и кровавыми событиями в истории Берестья и всей Речи Посполитой. Город, бывший одним из богатейших в ВКЛ в XVI — начале XVII вв. подвергся многочисленным разорениям в 1648 — 1667 гг. — восстание казаков Богдана Хмельницкого, рейды московских, шведских, венгерских войск положили конец богатству и процветанию Берестья. К этому периоду относятся первые графические изображения города — планы и панорама шведского инженера Эрика Дальберга. Экскурсию проведут Андрей и Елена Воробей.
Что:
Где: Памятник 1000-летия
Когда: 13 апреля
Пешеходная экскурсия по центральной части Бреста, участники которой познакомятся с образом жизни брестчан в разные исторические периоды и узнают, как изменялся архитектурный облик Бреста.
Что:
Где: Место встречи сообщат после регистрации
Когда: 14 апреля, 10.00
Brest Stories Guide — это документальный аудиоспектакль в мобильном приложении. Участники тура смогут прослушать его во время пешей прогулки по городу. Brest Stories Guide расскажет о периоде уничтожения евреев Бреста с 1937 по 1943 год.
Где: Зимний сад на улице Мицкевича
Когда: 14 апреля, 9.30
Журнал о Бресте Natatnik подготовил для брестчан и гостей города увлекательный квест по центру, участники которого смогут узнать много нового.
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«Берестейский потоп», Brest Stories Guide и квест. Куда еще можно сходить на «Фесте экскурсоводов» в Бресте
Из длинного списка экскурсий мы выбрали те, которые нельзя пропустить и все еще можно записаться.
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