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«Берестейский потоп», Brest Stories Guide и квест. Куда еще можно сходить на «Фесте экскурсоводов» в Бресте

09.04.2019 12:43 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

13−14 апреля в Беларуси пройдет очередной «Фест экскурсоводов». В эти выходные только в Бресте пройдет свыше 12 экскурсий. На некоторые уже закрыт набор групп. Из длинного списка мы выбрали те, которые нельзя пропустить — и все еще можно записаться.

Что: «Берестейский потоп»

Где: Место встречи назовут после регистрации

Когда: 13 апреля, 10.00


Фото: brestobl.com

Середина XVII века ознаменовалась трагическими и кровавыми событиями в истории Берестья и всей Речи Посполитой. Город, бывший одним из богатейших в ВКЛ в XVI — начале XVII вв. подвергся многочисленным разорениям в 1648 — 1667 гг. — восстание казаков Богдана Хмельницкого, рейды московских, шведских, венгерских войск положили конец богатству и процветанию Берестья. К этому периоду относятся первые графические изображения города — планы и панорама шведского инженера Эрика Дальберга. Экскурсию проведут Андрей и Елена Воробей.

Что: Балконы Бреста

Где: Памятник 1000-летия

Когда: 13 апреля


Пешеходная экскурсия по центральной части Бреста, участники которой познакомятся с образом жизни брестчан в разные исторические периоды и узнают, как изменялся архитектурный облик Бреста.

Что: Brest Stories Guide от театра Крылы халопа

Где: Место встречи сообщат после регистрации

Когда: 14 апреля, 10.00


Brest Stories Guide — это документальный аудиоспектакль в мобильном приложении. Участники тура смогут прослушать его во время пешей прогулки по городу. Brest Stories Guide расскажет о периоде уничтожения евреев Бреста с 1937 по 1943 год.

Что: Квест по центру города

Где: Зимний сад на улице Мицкевича

Когда: 14 апреля, 9.30


Журнал о Бресте Natatnik подготовил для брестчан и гостей города увлекательный квест по центру, участники которого смогут узнать много нового.

 
Теги: Брест
 
 
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Из длинного списка экскурсий мы выбрали те, которые нельзя пропустить и все еще можно записаться.
 
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