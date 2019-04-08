Чудесное спасение. Как американец вырвался из хватки медведя

Источник материала: Tut.by

17-летний американец из штата Монтана отправился в лес на поиски оленьих рогов. Неожиданно он услышал звуки позади себя и наткнулся на агрессивного медведя. Положение было безвыходным, но парень решил не сдаваться, пишет New York Post.



Изображение носит иллюстративный характер. Фото: Сергей Плыткевич, wildlife.by

Медведь толкнул парня к дереву и несколько секунд удерживал его. После этого он отпустил американца, который попытался уползти прочь. Тогда животное прижало его к земле.

Но парень чудесным образом смог дотянуться до рюкзака, в котором находился газовый баллончик. Он выпустил газ в сторону зверя, после чего тот убежал.

Юношу доставили в больницу с незначительными ранами и вскоре выписали.

Специалисты рассказали, что, скорее всего, это был гризли и добавили, что поведение медведя в этом инциденте было типично для таких неожиданных встреч.