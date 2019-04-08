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Секс-ловушки, афганцы, убийство Сталина. Тайные операции Третьего рейха

09.04.2019 15:52 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Личность начальника Абвера адмирала Канариса остается довольно загадочной даже спустя десятилетия. Кем же он был по сути своей: полным мерзавцем, гением, бездарностью, агентом англичан или последним «джентльменом» войны?


Вильгельм Канарис. Фото: commons.wikimedia.org

За месяц до капитуляции Германии, 9 апреля 1945 года, в концлагере Флоссенбюрг в Баварии был казнен бывший начальник Абвера (службы разведки и контрразведки Третьего рейха) адмирал Вильгельм Франц Канарис. Палачи из СС повесили 58-летнего Канариса на рояльной струне, чтобы смерть была как можно более мучительной. Его агонию записали на киноплёнку, которую затем доставили для просмотра Гитлеру и Гиммлеру. Спустя множество лет после смерти этого непростого человека среди историков не прекращаются яростные и горячие споры о том, кем он являлся на самом деле.

Фальшивые красноармейцы

Ветеран Первой мировой войны Вильгельм Канарис знал, почём фунт лиха: он сражался на море, побывал в плену у англичан, служил на флоте Веймарской республики. Опыт Канариса не вызывал сомнений у нацистов, поэтому он и был назначен главой разведки 1 января 1935 года. Вскоре морской офицер развернулся по полной программе: Европу опутала немецкая агентурная сеть. Под видом помощи от немецких коммунистов Германия тайно поставляла оружие в Испанию республиканцам: правда, все винтовки оказались неисправными, а снаряды в решающие моменты не взрывались.

Именно благодаря Канарису в 1940 году создан полк «Бранденбург 800», состоящий из диверсантов, прекрасно говорящих на языке противника. В полночь 22 июня 1941 года (за 4 часа до нападения нацистской Германии на СССР) солдаты, переодетые в гимнастёрки РККА, расстреляли наряды советских пограничников, обеспечив дорогу наступающим подразделениям вермахта. 25 июня «птенцы гнезда Канарисова» (также в форме Красной армии) захватили мосты через Березину. Летом 1942 года 62 человека из «Бранденбурга 800» обеспечили взятие гитлеровцами Майкопа: появившись в советских мундирах на фронте и общаясь на отличном русском языке, они грамотно посеяли панику среди красноармейцев. К счастью, в дальнейшем РККА научилась распознавать диверсантов и планы немецкой разведки постигла неудача. Например, провалилась разработанная Канарисом операция «Шамиль», целью которой являлось антисоветское восстание на Северном Кавказе. Парашютные десанты, попытки засылки в тыл диверсантов и агитаторов пресекались НКВД, немецких солдат брали в плен или уничтожали на месте.

Африканский фюрер

В 1942 году в рамках операции «Пастор» 8 агентов Абвера доставили на подводных лодках в США, дабы взорвать электростанции, разрушить железные дороги, мосты и устроить теракты в публичных местах. Немцы владели английским, имели американские документы и $ 175 000 наличными. Через две недели все шпионы были арестованы ФБР. Сорвался и план «Боярышник» в Южной Африке: организация переворота, который собирался возглавить местный олимпийский чемпион Роби Лейббрандт.

Однако Лейббрандту удалось собрать для выступления всего-навсего 60 южноафриканских нацистов, и после пары перестрелок с английскими войсками революция закончилась: новый «фюрер» сел в тюрьму. Аналогично развалился план «Тигр». Согласно идее Канариса следовало вовлечь в войну Афганистан: афганские племена ударят по советской Средней Азии, напав на Узбекскую и Таджикскую ССР, и одновременно вторгнутся в британскую Индию. Всё оказалось просто: Советский Союз подкупил афганцев поставками оружия, а Британия просто заплатила денег больше, чем могла Германия. Идеи «джихада против неверных» не нашли отклика у афганцев.

Сожженные заживо

Вильгельм Канарис откровенно ненавидел СССР и ещё в тридцатые годы говорил, что следует сначала разобраться с русскими, дабы не допустить распространения идей коммунизма по всему миру, а потом уже вести войну с Западом. Именно Канарис первым предложил обязать германских евреев носить на одежде отличительный знак: «жёлтую звезду».

Адмирал считал приход нацистов к власти лучшим, что случилось с Германией с 1918 года: «Мы должны признать: без фюрера, без его партии реставрация военного величия Германии была бы невозможна». Отношение Канариса к Гитлеру стало меняться только после массовых убийств: он стал свидетелем сожжения 200 евреев в синагоге польского города Бендзина. Адмирал доложил в штабе Рейха: «Идут расстрелы евреев, включая священнослужителей и уважаемых людей. Жестокость может повредить делу Германии». Фельдмаршал Кейтель равнодушно посоветовал Канарису не беспокоиться, так как «дело уже решено». После этого адмирал тайно помог в мае 1941 года нескольким сотням евреев выехать из оккупированных Дании и Польши: он понимал, что этим людям грозила смерть. Удивительный факт: 15 сентября 1941 года Канарис послал гневный доклад в ставку верховного командования Рейха, сообщая о массовой гибели советских военнопленных в лагерях и требуя устранить беззаконие. Результата не было. Канарису сказали, что это необходимо с целью сокращения числа сторонников «идеологии коммунизма»: чем больше умрёт, тем лучше.

Гранатомет в рукаве пальто

После поражения Германии под Сталинградом Вильгельм Канарис осознал: Рейху конец, русские обязательно войдут в Берлин. И начал искать контакты с Западом. В 1943 году он встретился в женском монастыре (главу разведки Рейха доставили туда с завязанными глазами) во Франции с английскими резидентами и задал вопрос: какие условия дадут Германии, если та избавится от Гитлера? Ответ, полученный от Уинстона Черчилля, был прост: безоговорочная капитуляция.

Многочисленные провалы (уже упомянутые планы «Пастор», «Шамиль», «Тигр» и «Боярышник») послужили причиной охлаждения отношений с Гитлером. В феврале 1944 года Вильгельм Канарис был уволен с должности начальника Абвера «за просчёты в работе». Последний план, к коему он имел отношение (был в курсе планирования), — операция отдела СД «Цеппелин» по уничтожению Сталина — тоже не оказался успешным. 5 сентября 1944 года в СССР забросили выпускников разведшколы Абвера: бывшего советского командира Петра Таврина (Шило), перешедшего в 1942 году к гитлеровцам, и его жену Лидию Шилову. Они должны были убить Сталина на параде из спецоружия «панцеркнакке»: мини-гранатомёта, спрятанного в рукаве пальто. Обоих киллеров задержали в тот же день. В 1952 году их расстреляли.

В постели с дипломатом


Вильгельм Канарис. Фото: wikimedia.org

Этого Канарис, скорее всего, уже не узнал. В июне 1944 года адмирала поместили под домашний арест, расследуя связи с англичанами, а через месяц (23 июля) бросили в тюрьму по обвинению в покушении на Гитлера. Поразительно, но следствие зашло в тупик. Канарис на удивление ловко выкручивался, клялся, что верен фюреру. Никаких свидетельств причастности адмирала к заговору не обнаружилось. Канариса уж было собирались отпустить, но экс-разведчика сгубила страсть к «блогерству». В феврале 1945 года при обыске были случайно обнаружены дневники Вильгельма, где тот подробно описывал свои контакты с британской разведкой. Скорый суд состоялся 8 апреля, а на следующий день Канариса повесили.

Может создаться впечатление, что Вильгельм был неудачником в разведке. Так ли это? Конечно, проваленные по всему миру операции определяют интриги Абвера в стиле «гладко было на бумаге, но забыли про овраги». И все же стоит учесть: адмирал являлся мастером провокаций, хищений секретных документов и «медовых ловушек» (сексуальные девушки и юноши, коих подкладывали в постели заграничных дипломатов). Иудейские религиозные организации после войны несколько раз обращались в музей Холокоста Яд ва-Шем в Иерусалиме, предлагая за спасение евреев признать Канариса «праведником народов мира». Руководство музея отказало.

Вильгельм Канарис, разумеется, был непростой личностью. Он спасал евреев, но в то же время, будучи антисемитом, считал их людьми «второго сорта». Он возражал против мучений советских военнопленных, но мечтал о завоевании и уничтожении СССР как государства. Канарис пошёл на службу Гитлеру добровольно в то время, когда в Германии создавались первые концлагеря. Не дезертировал, не скрылся и даже в тюрьме под арестом продолжал уверять, что верен фюреру. Изображать этого человека милым и добрым мальчиком, как пытаются делать сейчас, точно не следует.

 
 
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Личность начальника Абвера адмирала Канариса остаётся довольно загадочной даже спустя десятилетия. Кем же он был по сути своей: полным мерзавцем, гением,...
 
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