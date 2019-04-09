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На Тайване врачи нашли в глазу пациентки четырех пчел. Они питались ее слезами
10.04.2019 11:06 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
29-летняя жительница Тайваня отправилась на кладбище, чтобы убрать могилу своих родных. Когда женщина наклонилась над могилой, она почувствовала сильную боль в одном из глаз. Через четыре часа глаз опух, и ей пришлось обратиться к врачу,
Видео:
Специалисты обнаружили, что в глаз пациентки попали четыре особи пчел-галактидов. Они питались содержимым «слезного протока» под опухшими веками.
Впрочем, жительнице Тайваня еще повезло. Она сильно не терла свои глаза, что могло вызвать еще большее воспаление.
После дней лечения пациентка восстановила зрение (80% от прежнего уровня), после чего ее выписали из больницы.
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29-летняя жительница Тайваня отправилась на кладбище, чтобы убрать могилу своих родных. Когда женщина наклонилась над могилой, она почувствовала сильную боль в...
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