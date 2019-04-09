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На Тайване врачи нашли в глазу пациентки четырех пчел. Они питались ее слезами

10.04.2019 11:06 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

29-летняя жительница Тайваня отправилась на кладбище, чтобы убрать могилу своих родных. Когда женщина наклонилась над могилой, она почувствовала сильную боль в одном из глаз. Через четыре часа глаз опух, и ей пришлось обратиться к врачу, пишет news.appledaily.com.

Видео: 中華電視公司

Специалисты обнаружили, что в глаз пациентки попали четыре особи пчел-галактидов. Они питались содержимым «слезного протока» под опухшими веками.

Впрочем, жительнице Тайваня еще повезло. Она сильно не терла свои глаза, что могло вызвать еще большее воспаление.


Фото: appledaily.com.tw

После дней лечения пациентка восстановила зрение (80% от прежнего уровня), после чего ее выписали из больницы.

 
 
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29-летняя жительница Тайваня отправилась на кладбище, чтобы убрать могилу своих родных. Когда женщина наклонилась над могилой, она почувствовала сильную боль в...
 
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