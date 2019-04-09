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Среди победителей
10.04.2019 — Новости Культуры | Кричевская жизнь
Источник материала: Кричевская жизнь
В Могилеве на VI Международном конкурсе искусств «Дняпроўскiя хвалi» воспитанники Детской школы искусств в номинации «эстрадный вокал, соло» Марина Равковская стала дипломантом I степени, а Елизавета Салтукова лауреатом III степени (учитель – О. Антонова).
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В Могилеве на VI Международном конкурсе искусств «Дняпроўскiя хвалi» воспитанники Детской школы искусств в номинации «эстрадный вокал, соло» Марина
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