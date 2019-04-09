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Среди победителей

10.04.2019 — Новости Культуры | Кричевская жизнь  
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Источник материала: Кричевская жизнь

Среди победителей

 

В Могилеве на VI Международном конкурсе искусств «Дняпроўскiя хвалi» воспитанники Детской школы искусств в номинации «эстрадный вокал, соло» Марина Равковская стала дип­ломантом  I степени, а Елизавета Салтукова лауреатом III степени (учитель – О. Антонова).
А. Семенов.

 

Среди победителей

 
Теги: Могилев
 
 
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  В Могилеве на VI Международном конкурсе искусств «Дняпроўскiя хвалi» воспитанники Детской школы искусств в номинации «эстрадный вокал, соло» Марина
 
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