Вырывают банкоматы из стен. В Северной Ирландии орудует дерзкая банда, их никто не может поймать

Источник материала: Tut.by

На заправку североирландского городка Дандживен ночью заехал экскаватор. Но не для того чтобы заправиться, целью водителя был банкомат. Техникой неизвестные просто разломали стену, извлекли ковшом устройство с деньгами и исчезли. И это уже восьмой банкомат на счету злоумышленников! Их дерзкое ограбление попало на видео, но банду не нашли.