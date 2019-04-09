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Вырывают банкоматы из стен. В Северной Ирландии орудует дерзкая банда, их никто не может поймать

10.04.2019 17:00 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На заправку североирландского городка Дандживен ночью заехал экскаватор. Но не для того чтобы заправиться, целью водителя был банкомат. Техникой неизвестные просто разломали стену, извлекли ковшом устройство с деньгами и исчезли. И это уже восьмой банкомат на счету злоумышленников! Их дерзкое ограбление попало на видео, но банду не нашли.

 
 
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Жители Северной Ирландии рискуют остаться без наличных! В регионе орудуют дерзкие грабители банкоматов
 
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