|
Вырывают банкоматы из стен. В Северной Ирландии орудует дерзкая банда, их никто не может поймать
10.04.2019 17:00 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На заправку североирландского городка Дандживен ночью заехал экскаватор. Но не для того чтобы заправиться, целью водителя был банкомат. Техникой неизвестные просто разломали стену, извлекли ковшом устройство с деньгами и исчезли. И это уже восьмой банкомат на счету злоумышленников! Их дерзкое ограбление попало на видео, но банду не нашли.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Жители Северной Ирландии рискуют остаться без наличных! В регионе орудуют дерзкие грабители банкоматов
|
Свежие газеты
Архив (Новости Культуры)