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Полет души Ольги Яновской

12.04.2019 — Новости Культуры | Единство  
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Источник материала: Единство

О. Яновская выделяет акварель и пастель как любимые средства самовыражения, отдавая предпочтение работе с натуры. Интерес к различным художественным направлениям и инженерное образование позволяют мастеру кисти сочетать в работах лаконичность образов и легкость исполнения.

Ольга Яновская убеждена: все случайности в нашей жизни не случайны, и яркое тому подтверждение – ее приход в Борисовскую детскую художественную школу, с посещения которой и начался ее долгий путь в мир искусства.

– Любовь к рисованию я испытывала с малых лет. Художественными способностями не была обделена моя мама Наталья Григорьевна. Она рисовала мне кукол, мы вместе мастерили бумажные наряды для них. Видимо, ее талант передался мне, – отмечает Ольга. – В 1979 году, когда я училась в пятом классе, на улице обратила внимание на объявление о наборе ребят в художественную школу и решила пойти заниматься. Моим наставником стал великолепный педагог Станислав Иванович Бояренко, относившийся к своим ученикам по-отечески, находивший подход к каждому молодому дарованию и помогавший раскрыть талант. Станислав Иванович научил меня многому, начиная с того, как правильно держать кисть и карандаш, как разводить краску, объяснял основы композиции, рисунка, живописи... Со временем я стала привносить в творчество что-то свое, но фундамент был заложен именно им. Четыре года учебы в художественной школе были непростыми. Самым сложным мне как ребенку было научиться усердно работать над картинами дома, не отвлекаясь на посторонние дела, в то время как светило солнце и многие сверстники проводили время за игрой во дворе.

Окончив художественную школу, после восьмого класса Ольга планировала поступать в художественное училище. Однако, когда проходила медицинскую комиссию, врачи обнаружили у нее воспаление легких, и некоторое время ей пришлось провести на лечении в районной больнице. Отпустив заветную мечту, но не переставая заниматься творчеством, Ольга стала углубленно изучать физику. Она даже окончила радиотехнический институт, но по профессии инженером-технологом проработала лишь два года. После чего снова активно взялась за кисть, совершенствовала технику в народной студии изобразительного и декоративно-прикладного искусства во Дворце культуры им. М. Горького под руководством педагогов Людмилы Николаевны Макеевой и Александра Яковлевича Молчанова.

– В 2017 году я стала участницей творческого объединения борисовских художников «АRТЕРИЯ», где в кругу единомышленников смогла проявить себя как педагог. У нас занимаются и дети, и взрослые. Одни приходят, чтобы осуществить свою детскую мечту – научиться рисовать, другие хотят попробовать себя в новом направлении. Кому-то по душе абстракция, кто-то берется за освоение сложной акварельной техники или готовится к поступлению в художественное училище. Несмотря на разные мотивы, наших учеников объединяет общее желание развиваться и достигать новых вершин, – говорит собеседница. – Что касается моего творчества, то в нем преобладают натюрморты. Пейзажей не много, в основном они написаны под впечатлением от посещения Несвижа вместе с коллегами. Из этого города родом Ольга Полякова, и мы с удовольствием ездим туда, чтобы насладиться красотой природы и архитектурой. Изображенные на портретах герои, представленные на выставке, – это мои наставники, близкие люди и единомышленники.

– Ольга, ваша дочь Ярослава едва не пошла по вашим стопам и не стала художником, но реализует себя как журналист. Что пожелаете людям, в душах которых теплится любовь к рисованию?

– «Лучше сделать и сожалеть, чем не сделать и сожалеть об упущенной возможности» – мой девиз по жизни. Чтобы не потерять себя, рекомендую заниматься тем, что вам близко. Если творческий огонек теплится в душе, то он не исчезнет.

P.S. Ознакомиться с творчеством яркого мастера кисти можно до 18 апреля.

Маргарита КОРОЛЬ, фото автора

 

 
 
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