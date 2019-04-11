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Хозяйка оставила собаке косточку, запретила ее есть и вышла из комнаты. Что сделало животное?
12.04.2019 18:03 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Девушка по имени Карен, которая живет в Канаде, решила проверить, слушается ли ее собака. Она заперла животное в комнате и оставила там косточку. Но строго-настрого запретила ей лакомиться. Посмотрите, как повела себя собака.
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Девушка по имени Карен, которая живет в Канаде, решила проверить, слушается ли ее собака. Она заперла животное в комнате и оставила там косточку. Но строго-настрого...
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