Это была нескончаемая река из голых мужчин. Репортаж с самого большого фестиваля планеты

Источник материала: Tut.by

Знаменитый Октоберфест собирает в Германии более 6 млн участников, религиозный Хадж в Мекку посещает несколько миллионов паломников. А вот религиозный фестиваль Кумбха Мела в Индии — более 120 млн! Белорус Андрей Кот отправился в Индию и делится с вами всеми подробностями.





О Кумбха Мела я узнал в 2013-м, увидев фильм National Geographic. Это был завораживающий сюжет о неком мистическом пространстве, которое возникло в месте слияния трех священных рек словно мираж. Фильм показывал экзотических голых йогинов с дредами , живущих в отрешении в Гималайских пещерах и спускающихся оттуда раз в 12 лет, чтобы поучаствовать в Кумбха Меле, миллионы счастливых индусов, совершающих омовение в священных водах, и общее устройство фестиваля. В этом году я увидел это своими глазами.

Кумбха Мела проводится каждые три-четыре года в четырех индийских городах: Аллахабаде (Праяградже), Харидваре, Уджайне и Насике. В этом году он прошел в первом из них с 15 января по 4 марта 2019 года.





В Аллахабаде сливаются три реки: это физически существующие Ганги и Ямуны, а также мифическая река Сарасвати. Место слияния — это так называемый Сангам. Место, где вода превращается в тот самый нектар бессмертия амриту и дарует очищение от всех грехов, надежду на просветление и освобождение от перерождений. Именно сюда стремятся все паломники для омовения. Это эпицентр Кумбха Мелы, и мне как репортажному фотографу нужно было быть именно там.

На площади в 32 кв. км собрались 120 миллионов паломников. А еще в пустынной пойме Ганги появились 122 000 туалетов, 20 000 мусорных баков, 15 000 санитарных работников, около 4500 палаток премиум-класса, 500 000 обычных палаток, 1000 камер наблюдения, более 20 000 полицейских, 40 пожарных станций, 150 км трубопровода, 850 км водостоков. А через три месяца они исчезнут.





Шатры, палатки и 22 понтонных моста

Я собирался посетить одно из королевских омовений, которое должно было состояться 10 февраля. Под эту дату были подстроены все планы.

Билеты на поезд в направлении фестиваля не купить: их разбирают за месяцы до отправления. Так что из Харидвара я доехал на автобусе до Лакхнау и стал ждать специальный фестивальный поезд в Аллахабад. Поезд опаздывал на 6 часов, и я уже представлял, как из-за загруженности направления придется ехать на крыше. Но я спокойно занял место в вагоне. Пришлось лишь согнать парочку индусов, нагло спящих на моей полке. Утром я приехал на один из восьми новеньких вокзалов Аллахабада, построенных специально для приема множества поездов с паломниками.





На фоне других индийских городов Аллахабад показался на удивление спокойным и малолюдным городом, учитывая, что в нем сейчас проходит фестиваль. Я взял рикшу и сказал водителю: «Кумба Мэла». Буквально через квартал передо мной открылся вид на бескрайнее пространство шатров, палаток и мостов. Палатки тянулись до самого горизонта, а через реку я насчитал 22 понтонных моста. Рикша долго кружил по территории фестиваля в поисках 14 сектора. Там я собирался поселиться в кэмпе Пайлота Бабы. Это известный индийский йогин-гуру, имеющий много учеников из Беларуси, Украины и России.





На Кумбха Меле представлены все религиозные и духовные течения Индии. Различные священники, гуру и их ученики, многочисленные паломники, туристы, полиция, волонтеры и медики живут в сотнях кэмпов. Кэмп — это огромное пространство с шатрами или палатками для жилья, столовыми, концертными залами, залами для йоги, медитации, совершения различных религиозных церемоний.

В дни максимального наплыва паломников мест в кэмпе на всех не хватает, и люди спят где придется. Но мне повезло: как раз за день до моего приезда уехала группа из России и освободила около 100 мест, так что меня поселили в огромном шатре в собственную комнату с розетками, душем, унитазом, раковиной и запирающейся на замок дверью. Я сходил в душ, в столовую, немного отдохнул, осмотрелся и пошел гулять с камерой по территории фестиваля.





Древняя техника от нагов — как подавить сексуальное желание





Фестиваль проходит в пойме пересохшей реки, поэтому воздух наполнен пылью, поднимаемой с дорог машинами и паломниками. Горло быстро начинает першить от такого воздуха, и начинается кашель. Хоть дороги и поливают водой, пыль тут стоит днем и ночью, ведь Кумбха Мела не засыпает 24 часа в сутки.





Такого сконцентрированного количества индийской бедноты я не видел никогда. Люди семьями тянутся со всей страны с огромными баулами вещей, ведь многие из них проведут на фестивале три месяца. Повсюду торговцы, артисты, волонтеры, раздающие еду всем желающим, попрошайки, верблюды. Каждый кэмп пытается как можно громче через громкоговорители вещать мантры, проповеди и лекции мудрецов, со всех сторон слышны звуки барабанов, киртана и религиозных восклицаний. Я слышал истории, как у людей сдавали нервы от пребывания на фестивале в течение нескольких месяцев.





И вот среди всего этого калейдоскопа я вижу идущего навстречу улыбающегося мужчину без одежды. На его голове клубок из дредов, а тело покрыто пеплом. Это первый наг, которого я вижу в своей жизни. Во мне просыпается фотографический азарт. Появляется группа из трех нагов, которые, помахивая метелкой из павлиньих перьев, зазывает всех проходящих за благословением. Так я попал в сектор, где живут нага-баба.





«Нага» — нагой, «Баба» — отец — наверное, это самые знаменитые и аскетичные индийские садху. Садху — термин, которым в индийской культуре называют аскетов, святых и йогинов, более не стремящихся к осуществлению трех целей материального мира: камы (чувственных наслаждений), артхи (материального развития) и дхармы (долга).

Раньше наги были воинами, защищавшими какого-нибудь святого или гуру. Вокруг такого духовного лидера образовывалась так называемая акхара — духовное сообщество, монашеский орден. Наги были бесстрашными воинами, так как смертью их было не напугать.

В Индии наги считаются при жизни чуть ли не святыми, хотя многие из них являются просто мошенниками. Однако религиозные индусы готовы подавать и кланяться всем нагам, потому как верят, что на Кумбха Меле в образе садху встречаются боги и святые.





Наги же завлекают публику различными супершоу. Например, они накручивают на палку или саблю пенис и ставят на эту палку своего такого же голого друга, или поднимают пенисом связку с 5−6 кирпичами. Таким образом они демонстрируют силу йоги и развлекают публику. Все эти забавы с пенисом происходят от древней техники подавления сексуального желания, когда садху носили грузы или цепи на пенисе, чтобы он все время был направлен вниз. Но чаще всего можно встретить нагов за таким нехитрым делом, как курение опиума, гашиша и различных производных марихуаны.





Почему вам не удастся поспать на Кумбха Меле

Вечером в нашем кэмпе было много народу. Кэмп Пайлота Бабы один из лучших на фестивале, все хотят в нем побывать. Каждый вечер гостей кэмпа развлекают довольно крутые и известные в Индии певцы, танцоры, музыканты и театральные труппы. На больших экранах показывают фильмы и угощают едой. И самое главное, что, отстояв приличную очередь, можно коснуться стоп самого Пайлота Бабы.

В тот вечер я смотрел отрывки из Шримад-Бхагаватам (одна из восемнадцати основных пуран — текстов древнеиндийской литературы на санскрите. — Прим. TUT.BY) в исполнении ребят с огромными павлиньими хвостами. Красиво, интересно, ничего не понятно. Я устал за день и отправился спать пораньше.





Ведь следующий день — день королевского омовения, и мне нужно было встать в 3 ночи, чтобы пешком дойти до эпицентра событий. Ночью стук киртанов, пение мантр в громкоговоритель не прекращается. Так что уснуть на Кумбха Меле поможет или смертельная усталость, или беруши. У меня было и то, и другое.

Река из тысяч голых мужчин и погоня за просветлением





После четырех часов сна я проснулся абсолютно отдохнувшим. И правду говорят, что пространство Кумбха Мелы наполнено энергией. До Сангама нужно было идти около 7 км, но я на ходу вскочил в кузов какого-то грузовика, где ехала группа фотографов-любителей из Автралии, Норвегии, Бельгии и Израиля, и приехал к Сангаму.





Аккредитации СМИ у нас не было. Чтобы пролезть в самый центр событий, на полицейских заставах мы накручивали самые большие объективы, поднимали камеры вверх и прикидывались журналистами. Я прошел все посты и оказался рядом с сотней репортёров из индийских и мировых СМИ. Не верил, что моя мечта сбылась: я такой же, как они, веду репортаж с события мирового масштаба!





Все ждут похода голых аскетов. Они всегда первыми совершают омовение. Полиция нервничает, свистит и отгоняет людей и репортеров палками за ограждения. В пойме Ганги очень влажно, температура около нуля. И вот на главной дороге появляются кони, на них сидят самые уважаемые наги, за ними следует толпа из тысяч нага-баба.





В религиозном экстазе они восхваляют богов, вскидывают руки и танцуют. Это была просто какая-то река из людей, и ей не было ни конца, ни края. Полиция уже не могла усмотреть за всеми желающими присоединиться к шествию, и я пролез за ограждения.





Вслед за нагами последовали лидеры акхар со своими учениками, а потом и все желающие. У воды в месте для омовений обычных паломников была сильная давка, под ногами было месиво из утерянной одежды и вещей. Но никто не жалел об утрате, все кричали, брызгались, улыбались и набирали эликсир бессмертия в бутылки. Индусы окунали своих детей, они сами резвились как дети, бросали в воду лепестки цветов и выливали в воду молоко. Это была атмосфера безграничного счастья, все были очень рады после всех тягот досчитчь цели своего паломничества, а заодно смыть все грехи и получить бессмертие.





Полиция ругалась, свистела и следила за тем, чтобы люди не задерживались в зоне омовения, иначе возникнет давка. Я взобрался на оранжевые поплавки метрах в 10 от берега и снимал этот бесконечный поток людей. Был уже обед, я собрался уходить, а люди все шли и шли. Перед уходом с Сангама залез на вышку индийских СМИ, где меня угостили комплексным обедом и напоили чаем, поговорил с итальянским фотографом, снимавшим для Nat Geo, и пошел в кэмп пешком.

Так все-таки святые или нет?

Вернувшись в кэмп, я долго лежал и смотрел в потолок. Мою голову разрывал поток мыслей от увиденного, а тело я почти не чувствовал от усталости. Уже ничего не хотелось. Вечером ребята из кэмпа посоветовали мне сходить посмотреть несколько очень крутых садху и «заценить их энергии», которые якобы чувствуются в их присутствии. Все говорили, что один из них 10 лет простоял на одной ноге, никогда не ложился и не менял ногу. Однако за его юбкой я так и не увидел, на одной ноге он стоит или на двух, а потом он и вовсе вышел из палатки на своих двоих. Второй садху держал руку 40 лет поднятой, его рука высохла и закостенела. Но и в его пространстве я не почувствовал какой-то благости. А после того как мне предложили покурить гашиш и спросили, есть ли у меня доллары, захотелось побыстрее уйти оттуда.





Я шел в кэмп и думал, может, это я какой-то нечувствительный к благостным энергиям или если не все, то многие здесь просто сходят с ума. На следующее утро собрал вещи, оставил пожертвование кэмпу и попытался выбраться с фестиваля. Поймал единственного рикшу, который загнул просто невероятный ценник в 600 рупий вместо 60 (0,87 доллара).





К счастью, мимо проезжал грузовик, я прыгнул в кузов и доехал до автобусной станции. Позавтракал в Макдональдсе вкуснейшим вегетарианским Мак-меню и отправился в Варанаси. Впереди был еще целый месяц в Индии, а значит, много приключений.