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В Гомеле прошел фестиваль мыльных пузырей, светящихся шаров и красок. Фоторепортаж TUT.BY

14.04.2019 09:27 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гомеле на открытой площадке у Центра инклюзивной культуры в субботу весь день было непривычно шумно и весело. Причем резвились не только дети, но и взрослые. Здесь в один день организовали сразу три фестиваля: красок, мыльных пузырей и светящихся шаров. Как это было — в нашем фоторепортаже.
















 
Теги: Гомель
 
 
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В Гомеле организовали сразу три фестиваля: красок, мыльных пузырей и светящихся шаров. Как это было - в нашем фоторепортаже.
 
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