В Гомеле прошел фестиваль мыльных пузырей, светящихся шаров и красок. Фоторепортаж TUT.BY

Источник материала: Tut.by

В Гомеле на открытой площадке у Центра инклюзивной культуры в субботу весь день было непривычно шумно и весело. Причем резвились не только дети, но и взрослые. Здесь в один день организовали сразу три фестиваля: красок, мыльных пузырей и светящихся шаров. Как это было — в нашем фоторепортаже.



























































