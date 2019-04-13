«ТРАЕЦКІЯ МУЗЫКІ» В САУДОВСКОЙ АРАВИИ

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Эр Рияд, Саудовская Аравия, состоялся первый Всемирный фестиваль этнокультур, в котором принимали участие спортсмены и артисты из 92 государств мира. Республику Беларусь на этом фестивале представлял народный ансамбль народной музыки и песни «Траецкія музыкі».

Борисовские артисты достойно выступили, вышли в финал, где участвовали в номинации «Ансамбли». Для них организовали этнодом, в котором были выставлены сувенирные работы борисовских художников и ремесленников. Самодеятельные артисты дали несколько концертов на различных площадках, были хорошо приняты публикой.

В рамках фестиваля также проходила Генеральная Ассамблея ICO (International Camel Organization) и конгресс WEC (World Ethnogames Confederation). Эти организации возглавляют наследные принцы Королевства Саудовская Аравия. Их целью является создание международного движения по сохранению, возрождению и развитию мировых этнокультур как исторического наследия и фактора сотрудничества народов и государств.

Беларусь на этих форумах представлял учитель средней школы №2 г. Борисова, руководитель образцового ансамбля танца «Раўніца» Алексей Тютюнов. По результатам голосования Алексей Владимирович стал членом этих организаций и официальным представителем в Республике Беларусь. На него возложена обязанность отбора различных жанров этнокультуры Беларуси на будущие ежегодные фестивали в Саудовской Аравии. Такими жанрами являются хореография, музыка, этномода, ремесленничество и другие.

На Борисовщине имеется много талантливых художественных коллективов и мастеров народного творчества, так что есть надежда, что лучшие из них смогут достойно представить нашу страну на будущих ежегодных фестивалях.

Наш корр.