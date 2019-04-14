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В Индии мальчик упал в скважину глубиной 30 метров и чудом не погиб. Смотрите, как его спасали
15.04.2019 12:16 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Индии пятилетний мальчик упал в 30-ти метровую скважину. Удивительно, но ребенок остался жив! Спасателям и врачам понадобилось около двух часов на то, чтобы вытащить его на поверхность. Посмотрите, как мальчику помогли выбраться.
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В Индии пятилетний мальчик упал в 30-ти метровую скважину. Удивительно, но ребенок остался жив! Спасателям и врачам понадобилось около двух часов на то, чтобы...
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