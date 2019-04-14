Дурнопахнущие мастерские и водка для императора. Какой была Октябрьская, пока не стала тусовочной

Источник материала: Tut.by

Еще 15 лет назад улица Октябрьская напоминала заброшенную окраину, которая случайно затерялась в центре Минска. В 2010-х улица стала оживать и постепенно превращаться в огромную площадку для тусовок. Масштаб изменений получился такой, что уже мало кто помнит, какой была Октябрьская в свою «заводскую эпоху». Об этом в рамках Феста экскурсоводов напомнил студент Максим Лунев.





«Октябрьская в 19 веке — это как сегодняшние Шабаны»

По некоторым сведениям, рассказывает Максим, улица Октябрьская существовала уже в 16 веке. Район, который она разрезала, назывался Ляховкой. Территория Ляховки не входила в городскую черту Минска. Это была так называемая слобода, где селились свободные крестьяне.

— Почему такое название — Ляховка? Эта территория принадлежала католической церкви. Людей, которые здесь жили, называли ляхами, или поляками. Ведь в то время существовало убеждение, что католик — это поляк.





Постепенно в районе «крестьянской» Октябрьской стало открываться множество промышленных предприятий. Этому благоприятствовали две причины. Первая — рядом течет Свислочь, источник воды. Вторая — неподалеку проходит железная дорога, по которой удобно доставлять сырье и отгружать продукцию.

— Октябрьская в 19 веке — это как сегодняшние Шабаны, — для сравнения приводит пример Максим.

У концертного зала «Минск» Максим делает первую остановку и обращается к истории: зачитывает, каким в 19 веке район Октябрьской видели корреспонденты газет.

Например, вот что писал корреспондент «Минского листка»:

«Небольшое каменное строеньице, оно разделено экономными домовладельцами на две половины. В одной половине устроена помойная, выгребная и мусорная ямы, сарай для свиней, склад для дров и прочее. Из другой половины, отделенной от первой тонкой кирпичной стеной, устроено жилое помещение. Окна этих комнат — у самого потолка величиной не более пол-аршина (1 аршин = 0,7112 м. — Прим. TUT.BY). Стены и потолки испещрены узорами плесени, сырости, и в этих комнатах, в каждой из них, заживо похоронено душ пять-шесть. Днем — грязная улица, ночью — сырой подвал».





Сегодня сложно представить, какой невыносимой еще 100−150 лет назад была жизнь тех, кто работал на Октябрьской. Но Максим настойчиво погружает в атмосферу того времени:

— Рабочая смена длилась 12 часов и больше. Полное отсутствие техники безопасности и, как следствие, высокая смертность на предприятиях. Тем не менее не все так было грустно. На любой улице так или иначе наступал праздник. Со временем ситуация стала улучшаться.



При графе Чапском, который трижды избирался мэром Минска, замостились многие улицы, появился водопровод, конка и многое другое.

Завод, чья продукция уходила на императорский двор

Многие предприятия, сохранившиеся на Октябрьской, до сих работают по своему первоначальному профилю. Но есть и те, кто кардинально его поменял. Например, современный дрожжевой комбинат.





Раньше в его корпусах располагалось предприятие по изготовлению кирпича. Но к середине 19 века оно стало угасать и в итоге закрылось. Скорее всего, из-за того, что неподалеку было исчерпано месторождение глины, а везти ее издалека было нецелесообразно, рассказывает экскурсовод.

— Часть корпусов этого предприятия занял завод «Братьев РаковщикЪ». Он также «приобщил» к себе несколько зданий напротив. Предприятие было ориентировано на изготовление алкогольной продукции, как считалось, очень высокого качества. Изначально оно было совсем маленьким, на предприятии работало чуть более 20 человек. Затем объемы выросли. Для этого построили каменные цеха. Продукция ездила на разные выставки, даже в Париж. Качество со временем стало настолько высоким, что продукт, а точнее водку, заказывали даже для императорского двора Российской империи.









После Октябрьской революции завод был национализирован, продолжает Максим. Сейчас на этом месте работает предприятие «Кристалл».

«Большевик», чей запах сегодня мало бы кто оценил

Завод «Большевик», который выехал с Октябрьской еще в 1970-х, вряд ли бы пришелся по вкусу (а точнее, по запаху) сегодняшней модной публике.



Бывшие корпуса завода «Большевик»

— Вообще, до революции на этом месте были кожевенные мастерские, каждая из которых изготавливала определенный вид продукции. В них не было ни вентиляции, ни водопровода — всего один колодец для всех нужд. Со временем мастерские стали переоборудовать, поэтому когда в Минск пришла советская власть, ей достался вполне неплохо оборудованный завод.

Название «Большевик» завод получает, естественно, после революции. В 1921 году при нем открываются курсы, на которых обучают кожевенному делу. В 1970-х, рассказывает экскурсовод, предприятие выехало в Гатово, а его корпуса пришли в запустение. Возвращать их к жизни стали в начале 2010-х.

— На данный момент здесь много кафе, дизайнерское агентство и полиграфия.

МЗОР, который начинался как «Гигант»

Еще один старожил Октябрьской — это МЗОР. Точнее, Минский завод имени Октябрьской революции.

— Мне нравится история, как он зарождался, — говорит Максим. — Все началось с 12 человек и небольшого деревянного полусарая в 1908—1909 годах. Предприятие называлось «Гигант», в нем изготавливали и ремонтировали металлические изделия. С 1913 года оно стало увеличиваться, но после революции было национализировано.



Еще несколько лет назад на месте «кругляша» висел серп и молот.

В 1920 году деревянный корпус завода сгорел. Немедленно было принято решение построить внушительный каменный корпус.

— Предприятие начало разрастаться. Сюда привезли самое современное оборудование со всего Советского Союза, чтобы собирать и чинить станки разного уровня сложности.

Но со временем размах исчезает, завод постепенно перебирается за город, а бывшие корпуса теперь занимает арт-пространство «Ок16».

Еще один рудимент заводской эпохи в жизни Октябрьской — это трамвайные пути.

— Трамвай здесь появился в 1930-е годы. Ветка была проложена, в первую очередь чтобы доставлять рабочих на место. А также для того, чтобы подвозить торф.





Еще в 2007 году улица была абсолютно мертвой и советской, говорит Максим Лунев.

— Неспроста режиссер Тодоровский выбрал эту улицу для съемок фильма «Стиляги».

Сегодня у улицы Октябрьской хорошо прощупывается пульс, хотя еще несколько лет назад она практически была городским привидением.