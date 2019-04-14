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Собаку нашли в открытом море за сотни километров от берега Таиланда

15.04.2019 17:46 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Специалисты, которые работали на плавучей буровой установке в Сиамском заливе, заметили в море пса. Установка находилась за 217 км от берегов Таиланда, пишет Daily Mail.

Мужчины подозвали животное к себе. Когда собака подплыла ближе, они выловили ее с помощью тросов.

Рабочие заботились о животном два дня, а затем передали его морякам корабля, проплывавшего мимо. Собаку доставили в ветеринарную клинику. Там выяснилось, что животное абсолютно здорово.

Теперь выясняется, есть ли у собаки хозяин. Но один из участников спасательной операции уже сказал, что готов приютить животное (разумеется, если оно окажется бездомным).

 
 
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Специалисты, которые работали на плавучей буровой установке в Сиамском заливе, заметили в море пса. Установка находилась за 217 км от берегов Таиланда.
 
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