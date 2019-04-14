|
Собаку нашли в открытом море за сотни километров от берега Таиланда
15.04.2019 17:46 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Специалисты, которые работали на плавучей буровой установке в Сиамском заливе, заметили в море пса. Установка находилась за 217 км от берегов Таиланда,
Мужчины подозвали животное к себе. Когда собака подплыла ближе, они выловили ее с помощью тросов.
Рабочие заботились о животном два дня, а затем передали его морякам корабля, проплывавшего мимо. Собаку доставили в ветеринарную клинику. Там выяснилось, что животное абсолютно здорово.
Теперь выясняется, есть ли у собаки хозяин. Но один из участников спасательной операции уже сказал, что готов приютить животное (разумеется, если оно окажется бездомным).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Специалисты, которые работали на плавучей буровой установке в Сиамском заливе, заметили в море пса. Установка находилась за 217 км от берегов Таиланда.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Культуры)