Собаку нашли в открытом море за сотни километров от берега Таиланда

Источник материала: Tut.by

Специалисты, которые работали на плавучей буровой установке в Сиамском заливе, заметили в море пса. Установка находилась за 217 км от берегов Таиланда, пишет Daily Mail.

Мужчины подозвали животное к себе. Когда собака подплыла ближе, они выловили ее с помощью тросов.

Рабочие заботились о животном два дня, а затем передали его морякам корабля, проплывавшего мимо. Собаку доставили в ветеринарную клинику. Там выяснилось, что животное абсолютно здорово.

Теперь выясняется, есть ли у собаки хозяин. Но один из участников спасательной операции уже сказал, что готов приютить животное (разумеется, если оно окажется бездомным).