На доме, где жил известный гродненский писатель Алексей Карпюк, появилась мемориальная доска

Источник материала: Tut.by

В Гродно торжественно открыли мемориальную доску в честь одного из самых знаменитых гродненских писателей — Алексея Карпюка. 14 апреля ему бы исполнилось 99 лет. Памятный знак установили на доме, где когда-то жил литератор по инициативе его родственников.





Писатель, общественный деятель, фронтовик, Алексей Карпюк очень любил Гродно и много писал про город в своих повестях и рассказах.





После окончания Гродненского пединститута работал учителем, начальником турбюро, директором музея. Много лет был председателем гродненского отделения союза писателей Беларуси.





В свое время он руководил гродненским отделением союза белорусских писателей. Тогда организация переживала свое лучшее время. В нее входили известные литераторы. Например, Василь Быков и Данута Бичель-Загнетова.

В 1971 году был исключен из партии. Восстановлен после личного вмешательства Машерова.



В 1980 году получил звание заслуженного работника культуры БССР. Лауреат Литературной премии Союза писателей БССР имени И. Мележа за книгу «Каранi».









Умер Алексей Карпюк 14 июля 1992 года.

На торжественном открытии мемориальной доски присуствовали родственники писателя, преподаватели и студенты гродненского университета, а также те, кто знал Алексея Карпюка лично. Памятную доску, автор которой гродненский скульптор Владимир Пантелеев, открывала дочь писателя — Валентина.