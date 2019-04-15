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Лучше не знать. Как снимаются идеальные фотографии для инстаграма

16.04.2019 09:28 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Кажется, в последнее время мир сошел с ума, пытаясь сделать как можно более удачное и эффектное фото, а затем опубликовать его в инстаграме. Мексиканский фотограф под ником omahi_ показал, что творится за кадром и как получаются эффектные фотографии.
















 
 
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Кажется, в последнее время мир сошел с ума, пытаясь сделать как можно более удачное и эффектное фото, а затем опубликовать его в инстаграме. Мексиканский фотограф...
 
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