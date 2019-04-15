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Сын-семиклассник уральского мэра заработал за год 6,3 тысячи долларов
16.04.2019 14:14 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Василий Сизиков, глава Серовского городского округа Свердловской области (Россия)
Сам Сизиков в период с 1 января по 31 декабря 2018 года заработал 2,6 миллиона российских рублей (около 40 тысяч долларов). В его пользовании находятся два жилых дома площадью 121,3 и 296 квадратных метра.
Сизиков не женат. Его несовершеннолетний сын (как
Согласно декларации, школьник владеет жилым домом площадью 552,8 квадратных метра и квартирой в 212 квадратных метров.
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Несовершеннолетний сын главы Серовского городского округа Свердловской области является достаточно богатым человеком.
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