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Сын-семиклассник уральского мэра заработал за год 6,3 тысячи долларов

16.04.2019 14:14 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Василий Сизиков, глава Серовского городского округа Свердловской области (Россия) опубликовал на сайте округа свою декларацию о доходах. Неожиданно оказалось, что его несовершеннолетний сын является достаточно богатым человеком.


Василий Сизиков. Фото: Яромир Романов, znak.com

Сам Сизиков в период с 1 января по 31 декабря 2018 года заработал 2,6 миллиона российских рублей (около 40 тысяч долларов). В его пользовании находятся два жилых дома площадью 121,3 и 296 квадратных метра.

Сизиков не женат. Его несовершеннолетний сын (как пишет znak.com, ребенок учится в седьмом классе) за тот же период заработал 409,3 тысячи рублей (около 6,3 тысячи долларов).

Согласно декларации, школьник владеет жилым домом площадью 552,8 квадратных метра и квартирой в 212 квадратных метров.

 
 
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Несовершеннолетний сын главы Серовского городского округа Свердловской области является достаточно богатым человеком.
 
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