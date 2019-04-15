«Не говорить с детьми о смерти? Это не продлит жизнь нам и им». Актуальные книги для подростков

Источник материала: Tut.by

У всех народов свои заморочки и суеверия. Например, у древних славян нельзя было произносить вслух имя Бер. Потому что мощная сила, дух леса. Помянешь его — он проснется, придет и накажет. Так что вместо Бера у нас теперь «медведь». Животное переименовали, но традиция осталась. Не стоит говорить о болезнях — кто-нибудь заболеет. Не надо об инвалидах — не к добру. И вообще обо всем сложном не надо. И особенно не надо обо всем сложном в детских и подростковых книгах, пишет писатель Евгения Пастернак.



Евгения Пастернак

Народные сказки жестокие, братья Гримм и Андерсен — не для детей. Родители признаются, что меняют концовки сказок, когда читают детям вслух. Все для того, чтобы ребеночек не расстроился. Книга должна учить добру.

«Если у вас в семье все в порядке, не тащите в дом западную литературу с ее проблемными ситуациями. Зачем проблемы нести в семью, если семья здоровая? Не надо», — это цитата со встречи доктора филологических наук с родителями.

Слышите? Бер придет.

Люди в транспорте ругаются матом, вокруг открыто курят, у каждого магазина по утрам сборище алкоголиков, из телевизора с утра до ночи вопли и агрессия, вся система образования состоит из вранья. Каждый ребенок сталкивается со всем этим каждый день. Более того, у них всех в кармане смартфон с неограниченным доступом в интернет.

Но книги, которые читают дети и подростки, должны быть стерильными. Не в силах запретить жизнь — родители пытаются запретить книги.

Если мы не будем говорить с детьми и подростками о смерти, это не продлит жизнь ни нам, ни им. Но сделает их беспомощными перед лицом настоящей беды.

Хотелось бы нам быть вечно молодыми и здоровыми? Конечно, что за вопрос.

А если нет? Если не получилось? Хотели бы вы, чтобы окружающие люди отнеслись к вам с пониманием и заботой, а не прятали глаза, стыдливо отворачиваясь, и не утаскивали от вашего ребенка своих детей.

Дай нам всем Бог никогда не столкнуться с насилием. А если? Хотели бы вы, чтобы у вашего ребенка нашлись слова утешения, чтобы хватило мудрости не оттолкнуть подругу или друга в тяжелой ситуации? Остановить, принять, простить?

В Норвегии есть библиотеки, куда взрослым вход запрещен, войти туда могут только люди от 11 до 15 лет. И книги подобраны следующим образом: «Я влюблен и счастлив», «Я влюблен и несчастен», «Я думаю о суициде»… Страшно? Слышите шаги Бера?

Я не знаю, как убедить взрослых людей, что книга не может навредить. Что ребенок, прочитав в книге сцену ссоры подростка с родителями, не кинется ругаться со своими. Что, если человек плачет над книгой, это хорошие и нужные слезы. Он учится сопереживать. Это очень важно. Это поможет в жизни. Это сделает его человеком.

Современная литература для подростков не стерильна. Она очень разная. Она — зеркало жизни.

Не так давно я читала опрос среди подростков, в том числе там был вопрос: «Были ли у вас в жизни ситуации, справиться с которыми вам помогла прочитанная книга?». Треть подростков ответили, что были.

Мне очень хочется верить, что книги будут помогать подросткам и дальше, а взрослые повзрослеют и будут смело смотреть в лицо своим Берам и даже смогут назвать по имени Волан-де-Морта.

Ниже список современных книг, которые я с огромным удовольствием рекомендую современным подросткам и их смелым родителям.

Эти книги взяты из проекта «Ліхтар», который уже больше года занимается рекомендательной библиографией, то есть отбирает и рекомендует детские и подростковые книги, написанные на русском и белорусском языках.

Элс Бейртен, «Беги и живи» 16+



Фото: скриншот видео

Это история о Нор, которая бежит марафон. Ей 18, и она женщина. Оказывается, женщин не допускали к участию в марафонах. А таких молодых и подавно. Но бег у нее в крови, и она успешно плюет на общественное мнение. Кто из нас не слышал прекрасных «ободряющих» фраз:

— Ты все равно не сможешь!

— Тебе еще рано!

Когда ваш подросток услышит эти фразы в жизни, он вспомнит Нор. И то, что она смогла. Несмотря ни на что.

Изабель Пандазопулос «Три девушки в ярости» 16+



Фото: buklya.com

Так получилось, что эту книгу я дочитывала 8 марта. И это был отличный повод вспомнить, что, собственно, празднуем.

Когда ваш подросток услышит в жизни, что «феминистки совсем обнаглели», он вспомнит эту книгу.

И историю трех девушек на сломе эпох. И как мучительно, как больно давалось то, что сейчас мы имеем в порядке вещей.

Проживите жизнь трех молодых европейских девушек середины XX века, и вы поймете, как много мы имеем благодаря им.

Мег Розофф «Боба нет» 16+



Фото: labirint.ru

Эта самая провокационная подростковая книга последнего времени. Представьте себе, что Бог, который создал Землю, был подростком. И он влюбился. Причем влюбился он в обычную земную девушку.

Но история усугубляется тем, что в боги этот подросток попал по блату, благодаря связям своей мамочки. И сам он ничего делать не хочет, не может и не умеет.

Никого не напоминает? Мне кажется, что это очень распространенный типаж. И если ваш подросток прочитает эту книгу, то он будет знать, чего ждать от таких людей. Инфантильный и ленивый очень быстро становится подлым и трусливым. Он такого Бога страдают все. От таких людей тоже все страдают.

Ольга Фикс «Крылья химеры» 16+



Фото: zen.yandex.ru

Настоящая подростковая антиутопия. Представляете, иногда среди людей рождаются люди с крыльями. Что делают с ними люди? Нет, не убивают, люди добрые. Просто делают операцию, заставляя несколько лет неподвижно лежать пристегнутыми к специальной доске. Потому что все должны быть одинаковыми.

Сложно ли быть не таким, как все? Хватит ли у вашего ребенка сил отстоять свои крылья? Не сломаться, не сдаться?

А хватит ли у него сил не травить крылатых людей? Не бояться тех, кто другой? Не убивать, не ампутировать крылья, потому что «так принято»?

Вряд ли эта книга даст гарантию, но шанс дать может.

Линда Маллэли Хант «Невероятный мир глазами загадочной Элли» 12+



Фото: lapadom.livejournal.com

Это книга тоже про «не таких» людей. Это, конечно, не крылатые люди, а просто девочка с дислексией.

Но если ваш ребенок поймет, что дислексики не тупые и недоразвитые, а другие, то ему будет намного проще жить. Потому что мы все немножко не такие, как все. И у всех нас есть свои проблемы и недостатки. И у всех свои сложности. И не нужно оценивать рыбу по умению лазить на дерево.

Сара Пеннипакер «Пакс» 12+



Фото: ozon.ru

«Пакс» — это история одной дружбы или одного предательства. Начинается война (она в книге выдуманная), мальчик выкидывает ручного лиса в лес, а сам уезжает в эвакуацию.

А потом, поняв, что совершил подлость, идет к нему через всю страну.

Книга очень эмоциональная, местами метафоричная.

Но может помочь ответить на многие подростковые вопросы. Можешь ли ты быть хорошим человеком, если предал? Можно ли простить предательство? И есть ли смысл пытаться все исправить?

Мария Ботева «Сад имени т.с.» 12+



Фото: labirint.ru

Еще одна книга со следами войны. Кроме этого, в ней есть еще одна очень больная тема: считается, что взрослые в подростковых книгах должны быть идеально хорошими. А тут дед пьет. Он сломан и несчастен. Но, что прекрасно, деда этого внуки любят. А еще они любят свой старый дом, хотя точно знают, что его снесут. От книги остается очень приятное послевкусие, ощущение, что самая главная сила — это семья. И, что прекрасно, это не идеальная, плакатная семья с одинаковыми улыбками. Это семья, которую каждый из нас может примерить на себя.

И напоследок две прикладные книги.

Екатерина Мурашова, Наталья Кривец «Экзамен для подростка» 12+



Фото: lapadom.livejournal.com

Екатерина Мурашова — активно работающий с подростками психолог и хороший писатель. Эта книга — сборник выдуманных, но достаточно типичных ситуаций, в которых может оказаться человек этого возраста, с подробным их разбором.

Мари-Од Мюрай «Спаситель и Сын»



Фото: mybookland.ru

Эта книга очень похожа на предыдущую, но она художественная. История одного психолога. Он огромный негр, и зовут его Спаситель. К нему приходит куча людей, все со своими проблемами. Но, чтобы было интереснее, у него и самого есть проблема — маленький сын, на которого совершенно не хватает времени…