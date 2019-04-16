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В гродненском зоопарке родился гималайский медвежонок - и это редкость! Видео из берлоги
17.04.2019 08:25 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Малыш у гималайских медведей в
Сотрудники зоопарка только через две недели после рождения медвежонка смогли сделать его первую фотографию, а рассмотрели малыша только через месяц. До сих пор в зоопарке не знают пол новорожденного.
Гималайские медведи очень редко размножаются в неволе. В гродненском зоопарке такое произошло впервые за всю его историю.
Пара мишек приехала в Гродно из нижегородского зоопарка «Швейцария» в 2011 году. Названы они в честь звездной пары — Тома Круза и Пенелопы Крус.
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Медведица Пенелопа долго прятала детеныша и сейчас не спешит показывать медвежонка, но сотрудникам зоопарка все же удалось сделать видео из жизни семейства.
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