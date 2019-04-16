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В гродненском зоопарке родился гималайский медвежонок - и это редкость! Видео из берлоги

17.04.2019 08:25 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Малыш у гималайских медведей в гродненском зоопарке родился еще три месяца тому. Медведица Пенелопа долго прятала детеныша и сейчас не спешит показывать медвежонка, но сотрудникам зоопарка все же удалось сделать видео из жизни семейства.


Фото: grodnozoo.by

Сотрудники зоопарка только через две недели после рождения медвежонка смогли сделать его первую фотографию, а рассмотрели малыша только через месяц. До сих пор в зоопарке не знают пол новорожденного.

Гималайские медведи очень редко размножаются в неволе. В гродненском зоопарке такое произошло впервые за всю его историю.

Пара мишек приехала в Гродно из нижегородского зоопарка «Швейцария» в 2011 году. Названы они в честь звездной пары — Тома Круза и Пенелопы Крус.

Гималайский медведь по величине почти вдвое меньше бурого и отличается от него более стройным телосложением. На груди всегда есть белое, иногда с желтоватым оттенком пятно в форме буквы V, оно напоминает полумесяц. Именно из-за него гималайского медведя называют «лунным». «Гималайцы» любят лазить по деревьям. Там они добывают корм и спасаются от врагов.

 
Теги: Гродно
 
 
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Медведица Пенелопа долго прятала детеныша и сейчас не спешит показывать медвежонка, но сотрудникам зоопарка все же удалось сделать видео из жизни семейства.
 
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