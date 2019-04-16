В Китае мальчик пришел в зоопарк и поиграл с медведем. Оба были в восторге

Источник материала: Tut.by

Маленький мальчик, который посетил зоопарк в китайском городе Тяньцзин, очень хотел познакомиться с животными. Больше всего ему запомнился медведь, с которым ему удалось вместе поиграть. Учитывая, что ребенка и животное разделяло стекло, все остались целы и невредимы.

Видео: People’s Daily, China 人民日报