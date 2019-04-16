|
В Китае мальчик пришел в зоопарк и поиграл с медведем. Оба были в восторге
17.04.2019 10:14 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Маленький мальчик, который посетил зоопарк в китайском городе Тяньцзин, очень хотел познакомиться с животными. Больше всего ему запомнился медведь, с которым ему удалось вместе поиграть. Учитывая, что ребенка и животное разделяло стекло, все остались целы и невредимы.
Видео:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Маленький мальчик, который посетил зоопарк в китайском городе Тяньцзин, очень хотел познакомиться с животными. Больше всего ему запомнился медведь, с которым ему...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Культуры)