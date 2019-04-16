ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Китае мальчик пришел в зоопарк и поиграл с медведем. Оба были в восторге

17.04.2019 10:14 — Новости Культуры | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Маленький мальчик, который посетил зоопарк в китайском городе Тяньцзин, очень хотел познакомиться с животными. Больше всего ему запомнился медведь, с которым ему удалось вместе поиграть. Учитывая, что ребенка и животное разделяло стекло, все остались целы и невредимы.

Видео: People’s Daily, China 人民日报

 
Теги: знакомства
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Маленький мальчик, который посетил зоопарк в китайском городе Тяньцзин, очень хотел познакомиться с животными. Больше всего ему запомнился медведь, с которым ему...
 
Новости дня
Новости культуры
 
«Лучше сразу признаться, что прозевали ребенка». Как сегодня ищут пропавших людей?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.04.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
17.04.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика