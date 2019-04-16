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Семь белорусских памятников архитектуры, которые пострадали от пожаров (и многие - необратимо)

17.04.2019 11:33 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

15 апреля в Париже горел собор Нотр-Дам-де-Пари. Горел 12 часов, и было трудно поверить, что такое возможно в 2019 году. TUT.BY вспомнил, какие памятники архитектуры пострадали от пожаров в новейшей истории Беларуси.

Несвижский замок

В 2002 году белорусы могли лишиться Несвижского замка. 24 декабря, накануне католического Рождества, в замке начался пожар. Здание загорелось, когда рабочие несли на чердак паяльную лампу, — так рассказывали в МЧС.


Фото: mchs.gov.by

Это произошло в три часа дня, а уже в 19.20 пламя распространилось на 500 квадратных метров. В результате было уничтожено примерно 600 квадратных метров кровли и 100 «квадратов» перекрытия главного корпуса и его южной галереи. В аварийном состоянии оказалась художественная роспись крыши и стен центральной лестницы.

В тушении пожара было задействовано 19 машин и 92 человека. А затем всю первую половину 25 декабря они откачивали воду из каминного зала замка площадью 300 квадратных метров.

Замок отреставрировали, но открылся он почти 10 лет спустя — 20 июля 2012 года.

Замок Сапегов

В августе 2004 года пожар возник в замке Сапегов, расположенном в Быхове (Могилевская область). Этот памятник XVII века имел огромную историко-культурную значимость как единственный город-крепость, который сохранился в Беларуси.

История замка началась в XVI веке, когда в результате нападения казачьих войск на Быхов гетман ВКЛ Ян Ходкевич получил от короля разрешение на укрепление городского замка. Строительство нового, современного по тем меркам сооружения было закончено лишь в 1619 году. В 1628-м хозяевами Быхова стали Сапеги, которые перестроили замок.

Макет Быховского замка. Так он выглядел при Сапегах в XVII веке

В итоге Быховский замок стал идеальной крепостью. Например, во время войны 1654−1667 годов, когда такие города, как Мстиславль, были полностью уничтожены вместе с жителями, и даже Вильня, столица ВКЛ пала, Быховский замок устоял.

Но шло время, замок лишился хозяев. Во время Второй мировой в уцелевших частях замка находился немецкий штаб. В 1990-х в нем размещался цех по деревообработке. После замок был арендован неким предпринимателем по фамилии Сапега, который обещал его восстановить. Однако в результате пожара обвалились крыша и перекрытия, стены покрылись трещинами.

В 2010-х на замок обратило внимание государство — началась его реставрация. Приблизительная смета оценивалась в сумму около 12 миллионов долларов. 1 сентября 2013 года, когда в Быхове проходил День белорусской письменности, замок частично восстановили.

Фарный костел в Гродно

В ночь на 13 июля 2006 года загорелся Фарный костел Святого Ксаверия в Гродно.

Пожарные были на месте уже через пять минут после вызова, пожар удалось потушить очень быстро. В результате сгорела только часть главного алтаря. Также пострадали четыре скульптуры XVIII века работы польского мастера Яна Шмидта, две из них — безвозвратно. Кроме этого, были закопчены древние фрески, которые видели времена строительства костела — 1705 год.


Фото: Алексей Шота, TUT.BY

Кстати, на освящении храма в том же году присутствовали российский император Петр I и польский король Август II. Этот пожар был первым в 300-летней истории костела.

По заключению специалистов, причиной стала неисправность электропроводки. После пожара начался сбор пожертвований на восстановление поврежденной части алтаря. В 2009 году стартовали активные работы по его реконструкции, и уже в 2011 году храм открыл для всех свои двери.

Церковь святого Николая Чудотворца

фото: А Дыбовский

Утром 5 января 2010 года загорелась старинная церковь святого Николая Чудотворца в деревне Старый Кривск Рогачевского района. Спасатели приехали быстро, но спасти деревянную постройку не удалось. На место приехали восемь расчетов, правда, у пожарных возникли проблемы с доставкой воды: поскольку местные источники были непригодны для заправки автоцистерн, спасателям приходилось ездить за водой в соседнюю деревню в 6 километрах.

Одной из версий пожара считался поджог, поскольку очаг возгорания находился сразу в двух местах.

Храм был построен в 1852 году и располагался на территории местного кладбища. Это была одна из немногих церквей, где в советское время проводились богослужения.

Деревянный костел в Клющанах

По одним данным, костел в деревне Клющаны Островецкого района был построен в 1726 году, по другим — в 1887-м. Он действовал до 1948 года, после чего был закрыт советской властью. В 1990-е его восстановили и отстроили. Повторное освящение храма состоялось в 1993 году.


Фото: photocentra.ru

В начале ХХ века здесь служил отец Константин Степович, больше известный как поэт Казимир Свояк. Как раз в этом храме в 1915 году он прочитал одну из первых своих проповедей на белорусском языке, что в то время было явлением необычным.

Костел сгорел рано утром 6 июня 2017 года. Еще в 4 утра он был цел, а в 5.50 полыхал открытым пламенем.

— Костел был деревянный, поэтому так быстро и сгорел — его не спасли даже восемь пожарных машин, которые приехали на место, — рассказывал в тот день настоятель храма. — Дарохранительница сохранилась, но оплавилась. В сакристии находилась икона святого Юрия, она погибла в огне.


Фото: catholic.by

Вероятными причинами пожара называли возгорание проводки или поджог. Как видно по фотографиям, костел сгорел дотла — без шансов на восстановление.

Костел в деревне Гожа неподалеку от Гродно

В предпоследний раз памятники архитектуры в Беларуси горели в августе 2018-го. 15 августа начался пожар в костеле, расположенном в деревне Гожа неподалеку от Гродно. Причиной возгорания стал удар молнии, которая попала в правую башню.

К счастью, возгорание не нанесло храму серьезного ущерба: пожарные приехали оперативно и сумели его потушить.


Фото: grodnonews.by

Пострадали перекрытия, электрощит, церковная литература. Закопченными остались потолок и стены.

Здание костела Святых апостолов Петра и Павла было построено в 1869 году. Любопытно, что во время войны в него угодил снаряд. Храм, конечно, пострадал, но совсем незначительно.

Церковь в Леликово

Последнее возгорание храма произошло совсем недавно. Пострадала православная церковь в деревне Леликово Кобринского района, неподалеку от границы с Украиной.


Фото с сайта fotobel.by

Церковь носила статус архитектурного памятника республиканского значения и входила в Список историко-культурного наследия Беларуси как образец деревянного зодчества Полесья.

10 марта, после воскресной службы, церковь загорелась. Уцелели только стены — внутри сгорело все: алтарь, иконы, книги, хоругви.

 
Теги: Гродно
 
 
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15 апреля в Париже горел собор Нотр-Дам-де-Пари. Горел 12 часов, и было трудно поверить, что такое возможно в 2019 году. TUT.BY вспомнил, какие памятники архитектуры...
 
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