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На Национальную литературную премию подано 75 заявок

17.04.2019 11:22 — Новости Культуры | БелТА  
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Источник материала: БелТА

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Национальную литературную премию по итогам 2018 года подано 75 заявок, сообщила журналистам начальник управления издательской и полиграфической деятельности Министерства информации Беларуси Елена Павлова, передает корреспондент БЕЛТА.

Национальная литературная премия проводится по семи номинациям: "Лучшее произведение (сборник произведений) поэзии", "Лучшее произведение прозы", "Лучшее произведение драматургии", "Лучшее произведение публицистики", "Лучший дебют" (первая публикация или издание автора в жанрах поэзии, прозы, публицистики), "Лучшее произведение для детей и юношества", "Лучшее произведение литературной критики и литературоведения". Дипломы, призы - символы конкурса и денежные премии будут вручены изданиям, увидевшим свет с 1 января по 31 декабря 2018 года.

Результаты будут объявлены не позднее 6 августа. Награждение победителей состоится во время празднования Дня белорусской письменности в Слониме Гродненской области. Обладателям Национальной литературной премии будут вручены денежные вознаграждения в размере 100 БВ и лишь в номинации "Лучший дебют" - 50 БВ (1 БВ - Br25,5).

Национальная литературная премия утверждена в 2015 году. Теперь этот республиканский конкурс имеет свой сайт litpremia.by, на котором опубликованы произведения, претендующие на премию, а также итоги предыдущих конкурсов. Организаторами конкурса являются министерства информации, культуры, образования и общественное объединение "Союз писателей Беларуси".

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Теги: Минск
 
 
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17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Национальную литературную премию по итогам 2018 года подано 75 заявок, сообщила журналистам начальник управления издательской и...
 
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