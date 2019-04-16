Дмитрия Быкова экстренно госпитализировали в Уфе

Источник материала: Tut.by

Известный российский писатель Дмитрий Быков был экстренно госпитализирован в одну из больниц Уфы. Он находится в реанимации, его состояние тяжелое, сообщил ТАСС главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов.





Дмитрий Быков должен был выступить в столице Башкортостана с лекцией «Русский анекдот как литературный жанр». За несколько часов до выступления ему стало плохо, поэтому лекцию пришлось отменить.

«Я разговаривал с министром здравоохранения Башкирии, никакого инсульта нет, как некоторые пишут. Дима в реанимационной палате, состояние тяжелое, но, как говорят врачи, стабильное», — сказал Венедиктов.

В свою очередь источник в медицинских кругах Башкирии рассказал ТАСС, что врачи диагностировали у Быкова предварительно острое нарушение мозгового кровообращения. По словам собеседника агентства, специалисты оказывают ему всю необходимую помощь в одной из городских больниц столицы республики.

Писатель, поэт, публицист и критик Дмитрий Быков родился в 1967 году в Москве. Выпускник факультета журналистики МГУ.

Автор десятков книг, в том числе романов «Оправдание», «Орфография», «Эвакуатор», «ЖД», исследований «Борис Пастернак» и «Булат Окуджава», которые вышли в серии ЖЗЛ, повестей и сборников стихов.