Стефания Станюта, дедушка политика Санникова и Лидия Ржецкая. Архивные фото звезд Купаловского

Источник материала: Tut.by

Сегодня исполнилось 120 лет со дня рождения Лилии Ржецкой, народной артистки Беларуси и СССР. Уникальные фотографии из архива кинофотофонодокументов позволят увидеть саму актрису, а также других звезд Купаловского.



Сцена из спектакля «Панский гайдук» Н. Бываевского в БГТ-1. В ролях: ксендз — Флориан Жданович, Даницелли — Лидия Ржецкая. 1924 год, Минск

Вся судьба Лидии Ржецкой связана с Минском. Там она родилась 17 апреля 1899 года, закончила местную Мариинскую женскую гимназию. Лидия выступала на литературно-художественных вечерах, но мечтала стать врачом. На профессиональную сцену она вышла благодаря случаю.



Сцена из спектакля «Конец дружбы» К. Крапивы в БГТ-1. В ролях: Лютынский — Степан Бирилло, Наталья — Лидия Ржецкая, Корнейчук — Владимир Крылович. 1933 год, Минск. Фото: И. Берлин

— У Мінск на гастролі прыехала з Украіны трупа Сагайдачнага. Я не прапускала ніводнага спектакля, — цитирует публикацию 1960-х годов svaboda.org. — Акцёры гралі на ўкраінскай мове, але я яе добра разумела. Некаторыя з гэтай трупы часта бывалі ў нашым доме і ведалі маё захапленне тэатрам. І вось аднойчы яны папрасілі замяніць захварэўшую актрысу ў спектаклі «Нешчаслівае каханне». Не ведаю, адкуль толькі ў мяне ўзялася смеласць, але я згадзілася. Не памятаю, як іграла, але, відаць, нядрэнна, таму што мяне пачалі ўпрошваць яшчэ раз сыграць у гэтым спектаклі.



Сцена из спектакля «Последние» по одноименной пьесе М. Горького в БГТ-1; в ролях: Соколова — Лилия Ржецкая, Коломийцев — Владимир Владомирский. 1937 год, Минск. Фото: И. Берлин

В итоге в 1917-м Ржецкая стала актриса Белорусского Товарищества драмы и комедии. С 1920-го — в БГТ-1 (теперь Купаловский театр). Там же играл ее муж, народный артист Беларуси Леонид Рахленко.



Лидия Ржецкая на встрече со школьниками во Дворце пионеров. 1948 год, Минск. Фото: Вехотко

Ржецкая скончалась в 1977 году и похоронена в Минске на Восточном кладбище.



Лидия Ржецкая среди актеров на встрече со школьниками во Дворце пионеров. 1948 год, Минск. Фото: Вехотко



Лидия Ржецкая в роли Авдотьи Захаровны и Л.С. Дроздова в роли Вербицкой в сцене из спектакля «Поют жаворонки» К. Крапивы Купаловского театра. 1950 год, Минск. Фото: И. Берлин



Лауреаты Государственной премии СССР (слева направо): Владимир Дедюшко, Лидия Ржецкая, Константин Санников (дедушка политика Андрея Санникова), Л.С. Дроздова, Вера Полло и Борис Платонов после спектакля «Поют жаворонки». 1952 год, Минск



Лидия Ржецкая. 1954 год, Минск. Фото: В. Лупейко



Лидия Ржецкая зачитывает приветственный адрес на торжественном вечере, посвященном 50-летию Бориса Платонова. 1953 год, Минск



Артисты минских театров, среди которых Глеб Глебов, Исидор Болотин, Лидия Ржецкая, Иосиф Жданович на гастролях в Гродно. 1954 год, Гродно. Фото: В. Костин



Артисты Купаловского театра, среди которых Борис Платонов и Лидия Ржецкая подписываются под Обращением Всемирного Совета Мира. 1955 год, Минск



Лидия Ржецкая. 1960 год, Минск



Группа старейших артистов Купаловского театра в день его 50-летия: Леонид Рахленко, Вера Полло, Степан Бирилло, Стефания Станюта, Здислав Стомма, Раиса Кошельникова, Зинаида Броварская и Лидия Ржецкая. 1970 год, Минск. Фото: В. Лупейко

Материалы подготовила ведущий архивист отдела использования документов и информации БГАКФФД Елена Полещук.