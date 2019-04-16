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«Битва, которая войдет в историю». В Украине сняли «трейлер» дебатов кандидатов в духе блокбастера
17.04.2019 20:42 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Украинский новостной паблик Новинач снял «
Уже в воскресенье, 21 апреля, пройдет второй тур президентских выборов в Украине. А в эту пятницу Порошенко и Зеленский
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Украинский новостной паблик Новинач снял трейлер предстоящих дебатов кандидатов в президенты страны Петра Порошенко и Владимира Зеленского.
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