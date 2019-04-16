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«Битва, которая войдет в историю». В Украине сняли «трейлер» дебатов кандидатов в духе блокбастера

17.04.2019 20:42 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Украинский новостной паблик Новинач снял «трейлер» предстоящих дебатов кандидатов в президенты страны Петра Порошенко и Владимира Зеленского. Ролик снят в лучших традициях анонса блокбастера: интригующая музыка для напряжения, нарезка «кадров фильма» — фрагментов из жизни кандидатов, завлекающие фразы — «Битва, которая войдет в историю». Премьера — 19 апреля.

Уже в воскресенье, 21 апреля, пройдет второй тур президентских выборов в Украине. А в эту пятницу Порошенко и Зеленский встретятся на дебатах на стадионе «Олимпийский». Бурные переговоры о проведении дебатов стороны вели последние две недели.

 
 
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Украинский новостной паблик Новинач снял трейлер предстоящих дебатов кандидатов в президенты страны Петра Порошенко и Владимира Зеленского.
 
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