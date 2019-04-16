«Битва, которая войдет в историю». В Украине сняли «трейлер» дебатов кандидатов в духе блокбастера

Источник материала: Tut.by

Украинский новостной паблик Новинач снял « трейлер » предстоящих дебатов кандидатов в президенты страны Петра Порошенко и Владимира Зеленского. Ролик снят в лучших традициях анонса блокбастера: интригующая музыка для напряжения, нарезка «кадров фильма» — фрагментов из жизни кандидатов, завлекающие фразы — «Битва, которая войдет в историю». Премьера — 19 апреля.

Уже в воскресенье, 21 апреля, пройдет второй тур президентских выборов в Украине. А в эту пятницу Порошенко и Зеленский встретятся на дебатах на стадионе «Олимпийский». Бурные переговоры о проведении дебатов стороны вели последние две недели.