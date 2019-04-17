В США индейка забралась в кабину грузовика. Это была фатальная ошибка

Источник материала: Tut.by

В США водитель грузовика обнаружил в кабине живую индейку. Она пробралась в салон и не желала его покидать. Мужчина начал ее выгонять, но не учел, что дело происходило на скоростной трассе… Осторожно: кадры из видео могут вас шокировать!