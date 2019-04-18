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«Была Эйфелева башня - а стала камера видеонаблюдения». Что случилось с копией башни в Полоцке

19.04.2019 15:37 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На точной мини-копии Эйфелевой башни в Полоцке поставили проектор. «Была Эйфелева башня — а стала камера видеонаблюдения», — шутят горожане в соцсетях.


Фото: instagram.com/2gorodaby

Полоцкая копия парижской достопримечательности высотой с двухэтажный дом, а в ширину — 2 метра. Объект появился благодаря компании Andersen.

— Если главный символ Франции венчают фонари, то на нашей конструкции специально отведено место под проектор. Планируем задействовать его в образовательных целях, к примеру, во время семинаров. А в перспективе мечтаем открыть в городе бесплатный кинотеатр под открытым небом, — сообщил заместитель директора компании Руслан Крапивин.


Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY
 
 
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На точной мини-копии Эйфелевой башни в Полоцке поставили проектор. «Была Эйфелева башня - а стала камера видеонаблюдения», - шутят горожане в соцсетях.
 
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