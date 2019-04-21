«В офисе - я и Ленин». Бобруйчанин собрал огромную коллекцию артефактов советской эпохи

Источник материала: Tut.by

«Временной портал» — это об офисе ЧУП «Еликон‑2005» в кинотеатре «Победа». Тут с одной стороны — ряды столов с компьютерами и оргтехникой, стеллажи с документами на полках. А с другой — Карл Маркс, Владимир Ленин, его супруга-соратница Надежда Крупская. А под пристальным взором Феликса Дзержинского — главы Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем — трудовая дисциплина наверняка крепнет сама собой.





Железный Феликс следит за тобой

Основная часть коллекции поджидает все же в кабинете директора предприятия Дмитрия Елисеева. На стенах — портреты тех же «товарищей», на рабочем столе — добрых полсотни бюстов и бюстиков. Хозяин уверяет, что его коллекция — крупнейшая в области.

— В детстве, как многие, собирал модельки машинок. Потом, было дело, на пирамидки переключился — вон еще кое-что на полках осталось. Но это все несерьезно как-то. А когда мы в 2015 году въехали в это здание… Знаете, у него энергетика совершенно особенная, она-то мне эту идею и нашептала, - так поясняет выбор увлечения хозяин коллекции.

Первый артефакт «музея советской эпохи» был вполне себе прикладным: Дмитрий Елисеев приобрел по случаю автомобиль «Победа» и загорелся идеей его восстановления.









- Пришлось тогда поездить по гаражам, поискать запчасти. Там я много всякого интересного повидал. Тогда-то и появился у меня первый бюстик Ленина.

За первым — второй, за вторым — третий. Прошло всего-то три года — и вот в Бобруйске уже не осталось экспонатов, которые были бы интересны Дмитрию Викторовичу. Поэтому пополнение для коллекции он теперь ищет в интернете, в других городах.

Один из четырех больших бюстов, стоящих возле входа в офис предприятия, - тот самый, что раньше был установлен у фасада бывшего Дома офицеров и корпуса филиала БГЭУ.

- Его перенесли на задний двор, тряпками какими-то накрыли. Я отправлял письмо в БГЭУ, в котором гарантировал сохранность памятника. Теперь он на виду, снаружи. Люди подходят, фотографируются.

Многоликий вождь































Дмитрий Елисеев говорит, что его не интересует новодел, который выпускается сейчас — в России для туристов, например. В основном в его коллекции — работы мастеров времен СССР.

- Только несколько художников имели право рисовать и ваять Ленина. Наверное, надо было допуск какой-то получить, точно не знаю. Но вот что интересно — я ведь их рассмотрел как следует и пришел к выводу: черты лица разнятся! Даже в таком деле работает принцип «Я художник — я так вижу», — говорит владелец коллекции.

На многих бюстах выгравированы дарственные надписи. Трогательное «Братику к 50‑летию», солидное «Мособлторг». Тут у каждого — своя маленькая история.

Некоторые изделия уникальны, ручной работы. Например, бюст Сталина, отлитый на бобруйском машиностроительном (то есть еще на заводе имени Ленина), или его же барельеф на подложке из полиуретана — возможно, творение неизвестного умельца с завода РТИ.

По соседству с бюстами Ленина (их в коллекции большинство) — скульптурные миниатюры Дзержинского, Шолохова, Берии и даже Амангельды Иманова — казахского большевика и красного командира. И — Иосифа Сталина.

- У изображений Сталина совершенно особая энергетика, — считает Елисеев.





Актуальный Сталин

- Некоторые спрашивают, не тяготит ли меня энергетика экспонатов. Нет, отвечаю, отчего же. Это ведь наша история. Нет эпохи однозначно плохой или, наоборот, хорошей. Нынче часто сравнивают «тогда и сейчас». Что тут можно сказать: у нынешних людей нет идеи. Историю не учат и не знают, мало читают — а раньше самой читающей страной звались.

Насчет чтения: Дмитрий Елисеев говорит, что кое-что из текстов классиков марксизма-ленинизма он прочел. В частности, его впечатлила статья Сталина «Головокружение от успехов»:

- Ее положения, пусть и с небольшой поправкой, актуальны по сей день. Тогдашние кулаки-ростовщики — это ведь один в один нынешние банки. Не зря говорят: история развивается по спирали.

Экспонаты директор «Еликона‑2005» предпочитает покупать, а не брать даром — говорит, так правильнее.

- Чаще всего продавцы — пенсионеры, бывшие партработники. Портрет Дзержинского, например, я купил у отставного чекиста. Скажете, торговля памятью? Настоящие коммунисты не продадут. Мне и партбилет пытались продать. Я отказался — что я с ним делать буду? Ордена не покупаю — таков мой принцип. Продажа знамен войсковых частей — это, я считаю, вообще за гранью. Есть вещи, которыми торговать нельзя.

Ильич «со смартфоном»





У большинства посетителей коллекция, говорит ее владелец, вызывает интерес, переходящий в восторг.

- Мне об этом и клиенты предприятия говорят, и даже гости из-за рубежа. Знакомые из Германии например, недавно приезжали — в восторге были. Россияне в один голос предлагают: открой музей. Уверяют, что стоимость всей коллекции я очень скоро «отбил» бы на входных билетах. А я изначально не ставил цель как-то монетизировать свой интерес.

А вот о выставке — например, в местном музее — Дмитрий Елисеев рассуждает так:

- Я не против — пусть люди посмотрят. Просто никто мне предложений не делал, а сам не хочу навязываться.

Хотя есть у хозяина коллекции схожая мечта-идея: сделать онлайн-музей, с фото, видео и описанием экспонатов. И, само собой, продолжать пополнение коллекции.

- Я не так давно в Гомеле нашел бюст Ленина — большой, килограммов двести весит. К нынешней годовщине дня рождения Ильича перевезти не успею. Но в следующем году — к 150‑летию — должен справиться.