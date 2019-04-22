Принц Уильям и Кейт опубликовали фото своего младшего сына - принца Луи

Источник материала: Tut.by

Герцог и герцогиня Кембриджские опубликовали фото младшего сына — принца Луи. Как сообщается в Twitter Кенсингтонского дворца, фотографии были сделаны в начале этого месяца в их поместье в Норфолке.



Фото: Kensington Palace/Twitter

«Герцог и герцогиня Кембриджские рады поделиться тремя новыми фотографиями принца Луи накануне его первого дня рождения», — говорится в сообщении.



Фото: Kensington Palace/Twitter

Принц Луи появился на свет 23 апреля 2018 года в лондонской больнице Сент-Мэри в Паддингтоне. Это третий ребенок герцога и герцогини Кембриджских. Принц Луи является пятым в очереди на британский престол.