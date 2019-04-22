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Принц Уильям и Кейт опубликовали фото своего младшего сына - принца Луи
23.04.2019 00:58 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Герцог и герцогиня Кембриджские опубликовали фото младшего сына — принца Луи. Как сообщается в Twitter Кенсингтонского дворца, фотографии были сделаны в начале этого месяца в их поместье в Норфолке.
«Герцог и герцогиня Кембриджские рады поделиться тремя новыми фотографиями принца Луи накануне его первого дня рождения», — говорится в сообщении.
Принц Луи
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«Герцог и герцогиня Кембриджские рады поделиться тремя новыми фотографиями принца Луи накануне его первого дня рождения», - говорится в сообщении.
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