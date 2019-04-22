ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Умер оскароносный продюссер Стив Голин

23.04.2019 00:41 — Новости Культуры | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Продюсер Стив Голин умер в возрасте 64 лет в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на его представителей.


Фото: Reuters

Он скончался вечером 21 апреля. Издание отмечает, что продюсер долгое время боролся с раком.

Голин получил два «Золотых глобуса» в 2016 году за фильм «Выживший» с Леонардо Ди Каприо и сериал «Мистер Робот». Он получил «Золотую пальмовую ветвь» за фильм «Дикие сердцем» Дэвида Линча.

Кроме того, он получил «Оскар» за лучший фильм после работы над картиной «В центре внимания».

Он также выступал продюсером таких картин, как «Вечное сияние чистого разума», «Вавилон», «Спящие», «Игра» «Быть Джоном Малковичем» и другие. Продюсер занимался сериалами «Настоящий детектив» и «13 причин почему».

Голин также является основателем компании Anonymous Content.

 
 
Ссылка на источник 80
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Он скончался вечером 21 апреля. Издание отмечает, что продюсер долгое время боролся с раком.
 
Новости дня
Новости культуры
 
Во Франции появится памятник единственному отряду партизанок. Треть из них - были белоруски
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.04.2019
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
23.04.2019
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика