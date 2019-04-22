Умер оскароносный продюссер Стив Голин

Источник материала: Tut.by

Продюсер Стив Голин умер в возрасте 64 лет в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на его представителей.



Фото: Reuters

Он скончался вечером 21 апреля. Издание отмечает, что продюсер долгое время боролся с раком.

Голин получил два «Золотых глобуса» в 2016 году за фильм «Выживший» с Леонардо Ди Каприо и сериал «Мистер Робот». Он получил «Золотую пальмовую ветвь» за фильм «Дикие сердцем» Дэвида Линча.

Кроме того, он получил «Оскар» за лучший фильм после работы над картиной «В центре внимания».

Он также выступал продюсером таких картин, как «Вечное сияние чистого разума», «Вавилон», «Спящие», «Игра» «Быть Джоном Малковичем» и другие. Продюсер занимался сериалами «Настоящий детектив» и «13 причин почему».

Голин также является основателем компании Anonymous Content.