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К «Славянскому базару» подключили и религию - у фестиваля появился новый проект
23.04.2019 08:00 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В программу мероприятий форума искусств включили новый проект — фестиваль хоровой музыки «Славянский благовест». Идею поддержали руководитель БПЦ — митрополит Павел, и глава Витебской и Оршанской епархии — архиепископ Димитрий,
Фестиваль пройдет 14 и 15 июля. Его открытие и закрытие состоятся в Свято-Успенском кафедральном соборе, а концерты хоровых коллективов — на других площадках города. Ожидается, что на «Славянский благовест» приедут представители из разных стран.
К новшествам нынешнего «Славянского базара» можно отнести и необычный концерт, который соединит звезд мировой оперы и рока. В программе также — выступления команд Высшей лиги КВН, ледовое и цирковое шоу, джазовые вечера и многое другое.
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Фестиваль хоровой музыки пройдет 14 и 15 июля.
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