«Честно заработанные деньги». Как распорядился призом 5-летний юморист, пошутивший про Зеленского

Источник материала: Tut.by

Пятилетний Тимофей Бородавкин из Витебска выиграл 50 тысяч гривен (почти 2 тысячи долларов) на украинском шоу «Рассмеши комика. Дети». Мальчик шутил на разные темы, но фурор произвела песенка про нынешнего президента Украины: «В траве сидел кузнечик, в траве сидел кузнечик, совсем как огуречик, Зеленский — президент!». TUT.BY поговорил с папой маленького юмориста — Романом Бородавкиным, о том, как ребенок готовился к передаче, как воспринял победу и как в семье решили потратить денежный приз.



Тимофей Бородавкин. Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

По правилам шоу «Рассмеши комика. Дети», участники рассказывают шутки одну за другой. Если за минуту хотя бы один из двух членов жюри рассмеется, выступающий получает денежный приз. Он может продолжать шутить, чтобы заработать еще большую сумму. Тимофей Бородавкин рассмешил жюри несколько раз. Но наибольшую удачу ему принесла шутка про Владимира Зеленского. Мальчик дошел до суммы в 50 тысяч гривен (аналог 3900 белорусских рублей или 1860 долларов).

Тима растет в творческой и юморной семье. Папа Роман — кавээнщик, ведущий, сценарист компании «YBW-групп», пишет телесериалы для российского рынка. Мама Татьяна — учитель английского языка. У мальчика есть сестричка — двухлетняя Есения, или, как ее называют домашние, Яся.

Глава семьи — известный шутник, затейник и фантазер. Например, когда родился Тима, он встретил жену из роддома в образе аиста. А когда на свет появилась дочка, приехал забирать их верхом на лошади в маске… коня.

Так что в кого пошел Тима, догадаться нетрудно. На шоу в Киев он вообще поехал, потому что папа в свое время так на это и не решился.

— Идея участия Тимофея в шоу родилась спонтанно, — рассказывает Роман Бородавкин. — Крестный папа нашей младшей дочки Дмитрий Луговцов работает сценаристом на студии «95 квартал». И он уже несколько лет предлагал мне поучаствовать во взрослом «Рассмеши комика» — благодаря кавээновской молодости шуток у меня в запасе много. Но я все откладывал на потом. Как-то Дмитрий приехал к нам в гости, и Тимофей рассказывал ему смешные истории из своей жизни. Дима и говорит: «Есть идея: раз ты сам не поехал на „Рассмеши комика“, может, сын выступит за отца?». А Тиму Дима уже успел заинтересовать: рассказал мальчику, как в Киеве красиво, что там есть метро, океанариум… Сын и загорелся: «Папа, давай, я очень хочу шутить!».

На семейном совете Бородавкины решили: Тима поедет на кастинг в Минск — это был первый этап, чтобы попасть на шоу в Киев.



Семья Бородавкиных. Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

— За дело взялась наша мама. Она фактически за день выучила с Тимой все шутки для кастинга и повезла сына в столицу. Для него уже одно это стало большим приключением! Тима вернулся такой воодушевленный, рассказал, как редакторы смеялись над его шутками. Мы с нетерпением ждали результатов — и вот новость: Тима прошел отбор!

Но редакторы на кастинге сказали, что шутки нужно поменять: они не подходят по формату.

— Получилось, что нужно придумывать все с нуля. И тут на помощь пришел крестный папа Тимофея — Костя Гарбузов, мой коллега-сценарист. За пять вечеров мы с ним придумали более ста штук. Но после редактуры от них осталась примерно треть.

За неделю Тимофей запомнил их все. Заучивать опять помогала мама.

— Вся подготовка Тимофея к шоу легла на мамины плечи: она с ним не только учила шутки, но и объясняла, как их правильно «сдавать». А самое главное, правильно настроила сына психологически. Мол, это такое большое приключение, которое обязательно закончится твоей победой, вне зависимости от решения жюри.

Татьяна учила с Тимой материал с помощью картинок: рассказывала ему шутку, а мальчик говорил, с каким изображением у него эта реприза ассоциируется.

— За день до съемки мы перестали повторять с Тимой шутки, чтобы он морально успокоился. Сын просил: «Давайте повторим». А мы: «Не надо, ты и так все хорошо знаешь».



Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

Съемки шоу проходили 26−27 февраля. Бородавкины поехали в Киев на машине всей семьей. В отличии от украинских детей, которые знали ведущих программы, мальчик из Витебска не имел о них никакого представления.

— Мы объясняли Тиме кто есть кто. За несколько недель до шоу стало известно, что Владимира Зеленского по понятным причинам в жюри не будет. Но шутку про кузнечика-«президента» решили оставить. Она работала вне зависимости от того, выиграет ли Зеленский выборы или нет. К слову, это была единственная шутка-песня, которую нам оставили редакторы. Как видно, не ошиблись!

На самом выступлении, по словам Романа, все было, «как в хорошем фильме»:

— С завязкой, кульминацией и развязкой! Из 30 отобранных шуток Тимофей успел представить только 15. Сын достаточно спокойно воспринял победу. Видимо, просто не осознавал масштаб. А потом пошел в гримерку и… уснул на стульях. Ребенок был эмоционально выжат: мы приехали на съемку в 9.00, а его выход был в 16.30. Но в эфире, несмотря на усталость, сын собрался и выдал, считаю, все просто на отлично.

В передачу не вошли некоторые детали, которые заметили родители:

— Сын запутался в кулисах, когда выходил на сцену. А еще у него перед самым выходом организатор забрала папку с подсказками. Хорошо, наша подруга Настя вовремя это увидела и догнала ее, папку вернули. А когда Тима вышел и попал в свет софитов под камеры, мы думали, он вот-вот заплачет, но нет. Сын — смог! Кстати, Тимофей нам потом сказал: «Мама, папа, если б вы после шутки про „кузнечика“ так сильно не закричали — я бы вообще сто тысяч гривен выиграл!».

Роман и Татьяна решили, что приз — это «честно заработанные сыном деньги», и пусть он распорядится ими сам:

— Тима хотел на выигранные деньги сходить в океанариум и зоопарк всей семьей — и эти мечты сбылись! Потом сын вспомнил, что для полного счастья ему не хватает машинок «Хот виллс» и «скричеров» (да-да, я сам был в шоке от этих названий). Поэтому у победителя появились эти машинки, два самоката, велосипед. Ну и — план на лето съездить всей семьей в Питер — посетить футбольный матч на стадионе «Спартак» и увидеть разводные мосты.



Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

Тима — любознательный мальчик с пеленок.

— Он невероятный фантазер! Например, может играть с дедушкиным массажером под названием «палка-гребалка» и придумать с ним целую историю с захватывающими поворотами сюжета. Еще его увлечения — трансформеры, роботы, жуки, пауки, лягушки и книги о них. Кроме того, сын учится плавать, занимается спортивной гимнастикой, решает логические задачки, осваивает чтение.

Поначалу Бородавкины-старшие думали, что всё: после украинского шоу — больше ни на какие конкурсы ни ногой.

— Нервы ведь на таких мероприятиях на пределе! Но страсти улеглись. И, возможно, продолжение следует. Организаторы сказали, что победителям можно участвовать в шоу только в дуэте. Наличие дуэта просматривается: Тима — будет отвечать за опыт, а Яся — за молодость.



Тима и Яся. Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY