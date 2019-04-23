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Владимир Цеслер показал белорусскую версию всемирно известной скалы президентов
24.04.2019 07:11 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Известный художник и дизайнер Владимир Цеслер представил белорусскую «скалу президентов». Работу художник опубликовал
Скульптурные портреты четырех президентов США: Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Теодора Рузвельта и Авраама Линкольна высечены в горе Рашмор в Южной Дакоте в США .
Белорусская версия состоит из пяти портретов Александра Лукашенко.
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Известный художник и дизайнер Владимир Цеслер представил белорусскую «скалу президентов».
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