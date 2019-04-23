Депутат Марзалюк будет вести ток-шоу на канале СТВ

Источник материала: Tut.by

Депутат Палаты представителей Игорь Марзалюк будет ведущим общественно-политического ток-шоу «В обстановке мира» на телеканале СТВ.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В комментарии БелаПАН Марзалюк сообщил, что это будет ток-шоу, в основе которого лежит концепция «белорусского мира».

«Мы будем показывать белорусский мир, проговаривать смыслы нашей великой белорусской традиции от прошлого до современности. Показывать Беларусь такой, какой она есть, многогранной, талантливой и разнообразной. Белорусское сердце и IT-технологии, белорусское сердце и точки роста, белорусское сердце и наша модель экономики, основанная на справедливости. Белорусская идентичность и ее место в европейской идентичности», — рассказал политик.

Марзалюк отметил, что на ток-шоу не будут избегать проблемных и острых тем, которые требуют понимания и проговаривания. Он добавил, что будет стремиться, чтобы в каждой передаче присутствовала региональная специфика.

«Я считаю, что ток-шоу со столичными аналитиками достаточно. Должны быть те, кто возглавляет отрасли, министерства, вместе с тем необходимо слышать голос тех, кто это вещи делает успешно и на ком они отражаются, — бизнесмена, ученого, учителя. Там не будет крика, гвалта, вранья и подтасовки. Там не будет скандальных людей, для которых самое главное „выбери меня“. Мы будем проговаривать белорусские смыслы, белорусские традиции, которые отражаются в современности. Это передача для познающих Беларусь — через себя и наших соседей», — сказал политик.

Также Марзалюк пояснил, чем в его понимании является концепция «белорусского мира».

«Это мир как поселение, где есть место всем. Любой белорусский город, имеющий традицию, это ратушная площадь, на которой кроме ратуши стоят рядом православный собор и католический костел, синагога и мечеть. И так с 14 века на протяжении шестисот лет нашей истории, без погромов унижений, убийств, оскорблений, с уважением чужой идентичности. С пониманием, что это часть полифонии, „сумоўя“, традиций и культур», — добавил он.

Съемки передачи ведутся в Мирском замке, депутат сравнил идею белорусского мира именно с этим замком, где сочетаются как католические, так и православные традиции.

«Белорусский мир, как Мирский замок, сочетает, казалось бы, несочетаемое для радикальных националистов восточных и западных, смыслы и традиции как западной европейской католической культуры, так и православной. Как стены Мирского замка, сочетающие в себе готику, и орнаментику, характерную для стран Карпато-Балканского региона, Молдовы, Румынии, православной Сербии. Вот в этом белорусский мир — это право на мирное существование и возможность мирно жить и реализовываться, это мир в центре Европы, это мирные Минские соглашения», — пояснил Марзалюк.

Как сообщили БелаПАН в информационной дирекции СТВ, первый выпуск программы предположительно выйдет в четверг, 25 апреля, в 20:30.