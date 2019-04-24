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В центре экотуризма «Станьково» приютили полуторамесячную медведицу

25.04.2019 07:41 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В зоосаде центра экотуризма «Станьково» в Дзержинском районе появился новый обитатель — маленькая медведица, которую нашли в лесном массиве под Логойском. Малышке всего 1,5 месяца, она была сильно истощена, пишет mlyn.by.


Фото: Анна Холдеева, mlyn.by

В «Станьково» содержатся животные, которые оказались в трудной ситуации. 

— Назвали девочку Машенькой, — говорит заведующий зоосадом Михаил Турыгин. — Первым делом ее осмотрели ветеринары. Сейчас малышка здорова и вполне упитана. Вероятно, ее мама погибла. Если бы Машеньку не нашли, она бы не выжила в дикой природе. Сейчас она потихоньку начинает приходить в себя. Правда, пока по отношению к людям ведет себя настороженно. Животному нужно время, чтобы адаптироваться.

Медведицу поят козьим молоком из бутылочки, дают мед и манную кашу, но особенно любит сладкое: за обе щеки уплетает конфеты и сочные фрукты — дыни, арбузы.


Фото: Анна Холдеева, mlyn.by

Уже скоро новой обитательнице зоосада построят большой и удобный вольер. А вот в  естественную среду обитания Машеньку, скорей всего, отпускать не будут. Для этого животному нужна специальная подготовка. Добывать пищу медведь должен самостоятельно, не рассчитывая на помощь человека. Условия для жизни также необходимы соответствующие.

К слову, в зоосаде есть еще одна медведица — всеобщая любимица Василиса. Ее нашли в 2013 году под Борисовом.

 
 
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Медведицу поят козьим молоком из бутылочки, дают мед и манную кашу, но особенно любит сладкое: за обе щеки уплетает конфеты и сочные фрукты - дыни, арбузы.
 
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