Славянский базар 2019 в Витебске. Афиша и программа фестиваля

Источник материала: Клiч Радзiмы

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Концертный зал «ВИТЕБСК»



08 ИЮЛЯ, понедельник

17.00 XVII Международный детский музыкальный конкурс «ВИТЕБСК-2019». День первый. 6+

Выступление участников конкурса с песней композитора страны на родном языке страны в сопровождении ансамблей танца «ЛЯВОНИХА», «ЗОРЬКА», «ЕГОЗА», ансамбля бального танца «МОЗАИКА», театра игры, театра-студии современной хореографии, студии эстрадной песни «ФОРУМ», шоу-балета «СЕНСАЦИЯ» (Беларусь), другие.

Партер А – 12.00, 18.00 рублей, партер В – 10.00*, 12.00, 15.00 рублей,

ложа – 12.00 рублей, балкон – 10.00 рублей.

09 ИЮЛЯ, вторник

17.00 XVII Международный детский музыкальный конкурс «ВИТЕБСК-2019». День второй. 6+

Выступление участников конкурса с песней на выбор в сопровождении ансамблей танца «ЗОРЬКА», «ЕГОЗА», ансамблей бального танца «МОЗАИКА», «ФЭСТ», театра игры, театра-студии современной хореографии, студии эстрадной песни «ФОРУМ», шоу-балета «СЕНСАЦИЯ» (Беларусь), другие.

Партер А – 12.00, 18.00 рублей, партер В – 10.00*, 12.00, 15.00 рублей,

ложа – 12.00 рублей, балкон – 10.00 рублей.

10 ИЮЛЯ, среда



19.00 EMIN 6+

Программа «GOOD LOVE»

Партер А – 58.00, 65.00, 68.00 рублей, партер В – 55.00*, 60.00, 63.00 рублей,

ложа – 55.00 рублей, балкон – 38.00, 45.00 рублей.

11 ИЮЛЯ, четверг

17.00 XVII Международный детский музыкальный конкурс

«ВИТЕБСК-2019». Гала-концерт и церемония награждения 6+

Вреж КИРАКОСЯН (Армения), Юлия БЫКОВА, ансамбль классического танца «ПИРУЭТ», ансамбли танца «ЗОРЬКА», «ЕГОЗА», ансамбль бального танца «МОЗАИКА», театр игры, театр-студия современной хореографии, студия сценического мастерства «АРТ-ПРОЕКТ», студия эстрадной песни «ФОРУМ», шоу-балет «СЕНСАЦИЯ» (Беларусь), Alexa POL (Великобритания), ACHI (Грузия), Марчел РОШКА (Румыния), Оксана ПЕКУН (Украина), BOSSON (Швеция), другие.

Партер А – 20.00, 25.00 рублей, партер В – 12.00*, 18.00, 20.00 рублей,

ложа – 15.00 рублей, балкон – 12.00 рублей.

12 ИЮЛЯ, пятница

22.00 Александр ПАНАЙОТОВ 12+

Программа «ЧУВСТВОВАТЬ ТЕБЯ»

Партер А – 52.00, 55.00, 58.00 рублей, партер В – 45.00*, 50.00, 55.00 рублей,

ложа – 45.00 рублей, балкон – 35.00, 40.00 рублей.



13 ИЮЛЯ, суббота

17.00 Цирковое шоу «РАДУГА ШЁЛКОВОГО ПУТИ» 0+

Акробатическая художественная труппа провинции Шэньси (Китай)

Партер А – 32.00, 35.00 рублей, партер В – 25.00*, 30.00, 32.00 рубля,

ложа – 20.00 рублей, балкон – 15.00 рублей.

22.00 Adriano CELENTANO 12+

Tribute Show

Партер А – 55.00, 60.00, 65.00 рублей, партер В – 45.00*, 55.00, 58.00 рублей,

ложа – 50.00 рублей, балкон – 35.00, 42.00 рубля.

14 ИЮЛЯ, воскресенье

18.00 Денис МАЙДАНОВ 6+

Программа «НИЧЕГО НЕ ЖАЛЬ»

Партер А – 48.00, 50.00, 52.00, 55.00 рублей, партер В – 40.00*, 45.00, 48.00 рублей, ложа – 40.00 рублей, балкон – 30.00, 35.00 рублей.

15 ИЮЛЯ, понедельник

19.00 Группа «СУРГАНОВА И ОРКЕСТР» 12+

Партер А – 48.00, 50.00, 52.00, 55.00 рублей, партер В – 40.00*, 45.00, 48.00 рублей, ложа – 40.00 рублей, балкон – 30.00, 35.00 рублей.

16 ИЮЛЯ, вторник

19.00 «ТЕАТРАЛЬНЫЕ ВСТРЕЧИ»

Театральное агентство «Арт-Партнёр XXI»

Рей КУНИ

Комедия-маскарад «КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ» 12+

Режиссер Роман САМГИН

В ролях: Роман МАДЯНОВ, Игорь ЛИВАНОВ, Елена БИРЮКОВА, Яна АРШАВСКАЯ, Елена ГАЛИБИНА, Владимир ЕРШОВ, Степан АБРАМОВ, Илья СОЗЫКИН, Сергей БАТАЕВ.

Партер А – 48.00, 50.00, 52.00, 55.00 рублей, партер В – 40.00*, 45.00, 48.00 рублей, ложа – 40.00 рублей, балкон – 30.00, 35.00 рублей.

* стоимость билетов на места с ограниченной зоной видимости

ЛЕТНИЙ АМФИТЕАТР



09 ИЮЛЯ, вторник

22.00 «УВЕРТЮРА К ФЕСТИВАЛЮ» 6+

Президентский оркестр Республики Беларусь п/у Виктора БАБАРИКИНА и гости

1, 4 сектор – 45.00, 50.00 рублей, 2, 3 сектор – 55.00 рублей,

5, 10 сектор – 25.00, 35.00, 48.00 рублей, 6, 9 сектор – 38.00, 42.00 рублей,

7 сектор – 45.00 рублей, 8 сектор – 30.00 рублей.



10 ИЮЛЯ, среда

22.00 Стас МИХАЙЛОВ 6+

Юбилейный концерт «ВСЕ ДЛЯ ТЕБЯ!»

1, 4 сектор – 55.00, 60.00 рублей, 2, 3 сектор – 65.00, 70.00 рублей,

5, 10 сектор – 30.00, 40.00, 55.00 рублей, 6, 9 сектор – 45.00, 50.00 рублей,

7 сектор – 55.00 рублей, 8 сектор – 35.00 рублей.



11 ИЮЛЯ, четверг

20.30 ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ

XXVIII Международного фестиваля искусств

«СЛАВЯНСКИЙ БАЗАР В ВИТЕБСКЕ» 6+

Валерий ЛЕОНТЬЕВ, Тамара ГВЕРДЦИТЕЛИ, Стас МИХАЙЛОВ, ВАРВАРА, Татьяна БУЛАНОВА, Александр ПАНАЙОТОВ, Наталья и Денис МАЙДАНОВЫ, Игорь САРУХАНОВ, Денис КЛЯВЕР, ВИА «САМОЦВЕТЫ», «АРИЭЛЬ», Государственный Омский русский народный хор, балет «МАРИДАНС» (Россия); Ядвига ПОПЛАВСКАЯ, Ирина ДОРОФЕЕВА, Алена ЛАНСКАЯ, Юлия БЫКОВА, Руслан АЛЕХНО, Ангелина ЛОМАКО, Никита БЕЛЬКО, Людмила ХИТРОВА и Олег ЕРОМКИН, Белорусский государственный ансамбль «ПЕСНЯРЫ», Государственный академический ансамбль танца Республики Беларусь, Национальный академический народный хор Республики Беларусь им. Г. Цитовича, Президентский оркестр Республики Беларусь, Праздничный хор Свято-Елисаветинского женского монастыря (Беларусь); Алишер КАРИМОВ (Казахстан), Константин МОСКОВИЧ, группа «DoReDos» (Молдова); Марчел РОШКА (Румыния), Марлоу РОСАДО (США), Таисия ПОВАЛИЙ, Виктория КОХАНА, Влад СЫТНИК (Украина), BOSSON (Швеция), другие.

1, 4 сектор – 70.00*, 145.00, 170.00 рублей,

2, 3 сектор – 180.00, 185.00, 195.00 рублей,

5, 10 сектор – 65.00, 85.00, 155.00 рублей, 6, 9 сектор – 90.00, 115.00 рублей,

7 сектор – 125.00 рублей, 8 сектор – 80.00 рублей.

12 ИЮЛЯ, пятница



18.00 Валерий ЛЕОНТЬЕВ 12+

Юбилейный концерт «Я ВЕРНУСЬ…»

1, 4 сектор – 45.00, 50.00 рублей, 2, 3 сектор – 55.00 рублей,

5, 10 сектор – 25.00, 35.00, 48.00 рублей, 6, 9 сектор – 38.00, 42.00 рублей,

7 сектор – 45.00 рублей, 8 сектор – 30.00 рублей.

22.00 Союзное государство приглашает…

«ПЕСНЯРАМ» – 50» 6+

Гала-концерт, посвященный 50-летию Белорусского государственного ансамбля «ПЕСНЯРЫ».

Белорусский государственный ансамбль «ПЕСНЯРЫ», народный артист РСФСР Лев ЛЕЩЕНКО, заслуженная артистка России ВАРВАРА, заслуженный артист БССР Анатолий КАШЕПАРОВ, заслуженный артист БССР Леонид БОРТКЕВИЧ, заслуженный артист БССР Валерий ДАЙНЕКО, заслуженный артист БССР Игорь ПЕНЯ, народная артистка Беларуси Ядвига ПОПЛАВСКАЯ, группа NAVIBAND, Государственный ансамбль танца Беларуси и другие.

1, 4 сектор – 20.00*, 45.00, 50.00 рублей, 2, 3 сектор – 55.00 рублей,

5, 10 сектор – 25.00, 35.00, 48.00 рублей, 6, 9 сектор – 38.00, 42.00 рубля,

7 сектор – 45.00 рублей, 8 сектор – 30.00 рублей.

В ночь с 12 на 13 июля

01.30 «ЗОЛОТОЙ ХИТ» 16+

Татьяна БУЛАНОВА, Игорь САРУХАНОВ, Татьяна ОВСИЕНКО, ВАРВАРА, Валентина ЛЕГКОСТУПОВА, Илона БРОНЕВИЦКАЯ, Феликс ЦАРИКАТИ, Екатерина СЕМЕНОВА, Денис КЛЯВЕР, Татьяна ИВАНОВА и группа «КОМБИНАЦИЯ», Александр ЕЛОВСКИХ, ансамбль «АРИЭЛЬ», ВИА «САМОЦВЕТЫ», группы «НА-НА», «ДИСКОМАФИЯ», «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ», балет «МАРИДАНС» (Россия); Ядвига ПОПЛАВСКАЯ, Александр СОЛОДУХА, Белорусский государственный ансамбль «ПЕСНЯРЫ» (Беларусь), Алишер КАРИМОВ (Казахстан), Саманта ТИНА (Латвия), другие.

Специальный гость – Jenny BERGGREN from ACE OF BASE (Швеция).

1, 4 сектор – 35.00*, 70.00, 80.00 рублей, 2, 3 сектор – 85.00, 90.00 рублей,

5, 10 сектор – 40.00, 50.00, 70.00 рублей, 6, 9 сектор – 60.00, 65.00 рублей,

7 сектор – 70.00 рублей, 8 сектор – 50.00 рублей.

13 ИЮЛЯ, суббота

17.00 КВН-концерт 12+

чемпионов и финалистов Высшей лиги Международного союза КВН

«СОЮЗ», «ТРИОД И ДИОД», «РУССКАЯ ДОРОГА», «ПЛЮШКИ ИМЕНИ ЯРОСЛАВА МУДРОГО»

с участием команд «BELARUSЫ», «КРОЛИКИ-ВОИТЕЛИ».

Ведущий Денис ДОРОХОВ.

1, 4 сектор – 35.00, 40.00 рублей, 2, 3 сектор – 45.00 рублей,

5, 10 сектор – 20.00, 30.00, 38.00 рублей, 6, 9 сектор – 34.00, 36.00 рублей,

7 сектор – 38.00 рублей, 8 сектор – 25.00 рублей.

22.00 XXVIII Международный конкурс исполнителей эстрадной песни

«ВИТЕБСК–2019». День первый: «СЛАВЯНСКИЙ ХИТ» 6+

Первое отделение: выступление участников конкурса в сопровождении Национального академического концертного оркестра Беларуси п/у Михаила ФИНБЕРГА

Второе отделение: Тамара ГВЕРДЦИТЕЛИ.

1, 4 сектор – 15.00*, 35.00, 40.00 рублей, 2, 3 сектор – 45.00 рублей,

5, 10 сектор – 20.00, 30.00, 38.00 рублей, 6, 9 сектор – 34.00, 36.00 рублей,

7 сектор – 38.00 рублей, 8 сектор – 25.00 рублей.

14 ИЮЛЯ, воскресенье



18.00 Надежда КАДЫШЕВА и ансамбль «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО» 6+

Программа «ВСЕ ВЕРНЕТСЯ…»

1, 4 сектор – 35.00, 40.00 рублей, 2, 3 сектор – 45.00 рублей,

5, 10 сектор – 20.00, 30.00, 38.00 рублей, 6, 9 сектор – 34.00, 36.00 рублей,

7 сектор – 38.00 рублей, 8 сектор – 25.00 рублей.

22.00 XXVIII Международный конкурс исполнителей эстрадной песни

«ВИТЕБСК–2019». День второй: «МИРОВОЙ ХИТ» 6+

Первое отделение: выступление участников конкурса в сопровождении фонограммы «-1» и шоу-балета «TODES».

Второе отделение: Балет Аллы ДУХОВОЙ «TODES».

1, 4 сектор – 15.00*, 35.00, 40.00 рублей, 2, 3 сектор – 45.00 рублей,

5, 10 сектор – 20.00, 30.00, 38.00 рублей, 6, 9 сектор – 34.00, 36.00 рублей,

7 сектор – 38.00 рублей, 8 сектор – 25.00 рублей.

В ночь с 14 на 15 июля

01.30 «EUROPA PLUS TV. HIT NON STOP В ВИТЕБСКЕ» 16+

Леша СВИК, MARUV, Ольга БУЗОВА, MARNIK, SHANGUY, другие.

1, 4 сектор – 25.00*, 55.00, 60.00 рублей, 2, 3 сектор – 65.00, 70.00 рублей,

5, 10 сектор – 30.00, 40.00, 55.00 рублей, 6, 9 сектор – 45.00, 50.00 рублей,

7 сектор – 55.00 рублей, 8 сектор – 35.00 рублей.

15 ИЮЛЯ, понедельник

1 8.00 «VIVA, ITALIA!» 12+

IN-GRID, PUPO, Riccardo FOGLI, Antonio MAGGIO, SAVAGE, Antonello CAROZZA, группа «URAMAWASHI», другие.

1, 4 сектор – 55.00, 60.00 рублей, 2, 3 сектор – 65.00, 70.00 рублей,

5, 10 сектор – 30.00, 40.00, 55.00 рублей, 6, 9 сектор – 45.00, 50.00 рублей,

7 сектор – 55.00 рублей, 8 сектор – 35.00 рублей.

22.00 ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАКРЫТИЕ

XXVIII Международного фестиваля искусств

«СЛАВЯНСКИЙ БАЗАР В ВИТЕБСКЕ» 6+

Анатолий ЯРМОЛЕНКО, Инна АФАНАСЬЕВА, Виктория АЛЕШКО, Анатолий ЯРМОЛЕНКО-мл., Влад ЧИЖИКОВ, ансамбль народной музыки «БЕСЕДА», группа «LITESOUND», ансамбль танца «ЗОРЬКА», шоу-балет «СЕНСАЦИЯ» (Беларусь); Надежда КАДЫШЕВА и ансамбль «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО», Тамара ГВЕРДЦИТЕЛИ, Петр ДРАНГА, Александр МАРШАЛ, Алина АРТЦ, Олег ШАУМАРОВ, Ирина КРУГ, Михаил БУБЛИК, Александр ОЛЕШКО, группы «МBAND», «СУРГАНОВА И ОРКЕСТР», «ТЕРЕМ КВАРТЕТ» (Россия), Antonio MAGGIO, ШАНГАЙ (Италия), Jenny BERGGREN from «ACE OF BASE» (Швеция), Ирина БИЛЫК (Украина) и другие.

1, 4 сектор – 45.00*, 80.00, 90.00 рублей, 2, 3 сектор – 100.00, 110.00 рублей,

5, 10 сектор – 50.00, 60.00, 85.00 рублей, 6, 9 сектор – 70.00, 80.00 рублей,

7 сектор – 85.00 рублей, 8 сектор – 60.00 рублей.

16 ИЮЛЯ, вторник



18.00 Виктор КОРОЛЕВ 6+

Концерт ко дню рождения «БУКЕТ ИЗ БЕЛЫХ РОЗ».

Специальный гость – Ирина КРУГ.

1, 4 сектор – 15.00*, 35.00, 40.00 рублей, 2, 3 сектор – 45.00 рублей,

5, 10 сектор – 20.00, 30.00, 38.00 рублей, 6, 9 сектор – 34.00, 36.00 рублей,

7 сектор – 38.00 рублей, 8 сектор – 25.00 рублей.

22.00 Гала-концерт «Шансон ТВ – ВСЕ ЗВЁЗДЫ» 12+

1, 4 сектор – 30.00*, 65.00, 75.00 рублей, 2, 3 сектор – 80.00 рублей,

5, 10 сектор – 35.00, 45.00, 68.00 рублей, 6, 9 сектор – 55.00, 65.00 рублей,

7 сектор – 68.00 рублей, 8 сектор – 40.00 рублей.

17 ИЮЛЯ, среда

22.00 Группа «КИПЕЛОВ» 14+

1, 4 сектор – 45.00, 50.00 рублей, 2, 3 сектор – 55.00 рублей,

5, 10 сектор – 25.00, 35.00, 48.00 рублей, 6, 9 сектор – 38.00, 42.00 рубля,

7 сектор – 45.00 рублей, 8 сектор – 30.00 рублей.

* стоимость билетов на места с ограниченной зоной видимости

ВИТЕБСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФИЛАРМОНИЯ



11 ИЮЛЯ, четверг



19.00 «ФЕСТИВАЛЬ БЕЗ ГРАНИЦ»

Илона БАГЕЛЕ (Латвия) 6+

Программа «CANTANDO Y AMANDO»/«ПОЮ И ЛЮБЛЮ»

Партер – 20.00, 25.00 рублей, балкон – 12.00, 15.00 рублей.

Билеты в продаже с 12 апреля 2019

12 ИЮЛЯ, пятница



19.00 «ФЕСТИВАЛЬ БЕЗ ГРАНИЦ»

Государственный Омский русский народный хор 6+

Программа «СИБИРСКИЙ ПЕРЕПЛЯС»

Партер – 20.00, 25.00 рублей, балкон – 12.00, 15.00 рублей.

Билеты в продаже с 12 апреля 2019

13 ИЮЛЯ, суббота



19.00 «ФЕСТИВАЛЬ БЕЗ ГРАНИЦ»

Владимир ГРИШКО и «GRISHKO ORCHESTRA BAND» (Украина) 6+

Программа «ТЫ – МОЯ МЕЛОДИЯ», посвященная Муслиму МАГОМАЕВУ

Партер – 25.00, 28.00 рублей, балкон – 15.00, 18.00 рублей.

Билеты в продаже с 12 апреля 2019