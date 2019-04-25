Славянский базар 2019 в Витебске. Афиша и программа фестиваля

Партер А – 48.00, 50.00, 52.00, 55.00 рублей, партер В – 40.00*, 45.00, 48.00 рублей, ложа – 40.00 рублей, балкон – 30.00, 35.00 рублей.
16 ИЮЛЯ, вторник
19.00 «ТЕАТРАЛЬНЫЕ ВСТРЕЧИ»
Театральное агентство «Арт-Партнёр XXI»
Рей КУНИ
Комедия-маскарад «КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ» 12+
Режиссер Роман САМГИН
В ролях: Роман МАДЯНОВ, Игорь ЛИВАНОВ, Елена БИРЮКОВА, Яна АРШАВСКАЯ, Елена ГАЛИБИНА, Владимир ЕРШОВ, Степан АБРАМОВ, Илья СОЗЫКИН, Сергей БАТАЕВ.
Партер А – 48.00, 50.00, 52.00, 55.00 рублей, партер В – 40.00*, 45.00, 48.00 рублей, ложа – 40.00 рублей, балкон – 30.00, 35.00 рублей.
* стоимость билетов на места с ограниченной зоной видимости
20.30 ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ XXVIII Международного фестиваля искусств
«СЛАВЯНСКИЙ БАЗАР В ВИТЕБСКЕ» 6+
Валерий ЛЕОНТЬЕВ, Тамара ГВЕРДЦИТЕЛИ, Стас МИХАЙЛОВ, ВАРВАРА, Татьяна БУЛАНОВА, Александр ПАНАЙОТОВ, Наталья и Денис МАЙДАНОВЫ, Игорь САРУХАНОВ, Денис КЛЯВЕР, ВИА «САМОЦВЕТЫ», «АРИЭЛЬ», Государственный Омский русский народный хор, балет «МАРИДАНС» (Россия); Ядвига ПОПЛАВСКАЯ, Ирина ДОРОФЕЕВА, Алена ЛАНСКАЯ, Юлия БЫКОВА, Руслан АЛЕХНО, Ангелина ЛОМАКО, Никита БЕЛЬКО, Людмила ХИТРОВА и Олег ЕРОМКИН, Белорусский государственный ансамбль «ПЕСНЯРЫ», Государственный академический ансамбль танца Республики Беларусь, Национальный академический народный хор Республики Беларусь им. Г. Цитовича, Президентский оркестр Республики Беларусь, Праздничный хор Свято-Елисаветинского женского монастыря (Беларусь); Алишер КАРИМОВ (Казахстан), Константин МОСКОВИЧ, группа «DoReDos» (Молдова); Марчел РОШКА (Румыния), Марлоу РОСАДО (США), Таисия ПОВАЛИЙ, Виктория КОХАНА, Влад СЫТНИК (Украина), BOSSON (Швеция), другие.
22.00 Союзное государство приглашает…
«ПЕСНЯРАМ» – 50» 6+
Гала-концерт, посвященный 50-летию Белорусского государственного ансамбля «ПЕСНЯРЫ».
Белорусский государственный ансамбль «ПЕСНЯРЫ», народный артист РСФСР Лев ЛЕЩЕНКО, заслуженная артистка России ВАРВАРА, заслуженный артист БССР Анатолий КАШЕПАРОВ, заслуженный артист БССР Леонид БОРТКЕВИЧ, заслуженный артист БССР Валерий ДАЙНЕКО, заслуженный артист БССР Игорь ПЕНЯ, народная артистка Беларуси Ядвига ПОПЛАВСКАЯ, группа NAVIBAND, Государственный ансамбль танца Беларуси и другие.
01.30 «ЗОЛОТОЙ ХИТ» 16+
Татьяна БУЛАНОВА, Игорь САРУХАНОВ, Татьяна ОВСИЕНКО, ВАРВАРА, Валентина ЛЕГКОСТУПОВА, Илона БРОНЕВИЦКАЯ, Феликс ЦАРИКАТИ, Екатерина СЕМЕНОВА, Денис КЛЯВЕР, Татьяна ИВАНОВА и группа «КОМБИНАЦИЯ», Александр ЕЛОВСКИХ, ансамбль «АРИЭЛЬ», ВИА «САМОЦВЕТЫ», группы «НА-НА», «ДИСКОМАФИЯ», «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ», балет «МАРИДАНС» (Россия); Ядвига ПОПЛАВСКАЯ, Александр СОЛОДУХА, Белорусский государственный ансамбль «ПЕСНЯРЫ» (Беларусь), Алишер КАРИМОВ (Казахстан), Саманта ТИНА (Латвия), другие.
Специальный гость – Jenny BERGGREN from ACE OF BASE (Швеция).
17.00 КВН-концерт 12+
чемпионов и финалистов Высшей лиги Международного союза КВН
«СОЮЗ», «ТРИОД И ДИОД», «РУССКАЯ ДОРОГА», «ПЛЮШКИ ИМЕНИ ЯРОСЛАВА МУДРОГО»
с участием команд «BELARUSЫ», «КРОЛИКИ-ВОИТЕЛИ».
Ведущий Денис ДОРОХОВ.
22.00 ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАКРЫТИЕ
XXVIII Международного фестиваля искусств
«СЛАВЯНСКИЙ БАЗАР В ВИТЕБСКЕ» 6+
Анатолий ЯРМОЛЕНКО, Инна АФАНАСЬЕВА, Виктория АЛЕШКО, Анатолий ЯРМОЛЕНКО-мл., Влад ЧИЖИКОВ, ансамбль народной музыки «БЕСЕДА», группа «LITESOUND», ансамбль танца «ЗОРЬКА», шоу-балет «СЕНСАЦИЯ» (Беларусь); Надежда КАДЫШЕВА и ансамбль «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО», Тамара ГВЕРДЦИТЕЛИ, Петр ДРАНГА, Александр МАРШАЛ, Алина АРТЦ, Олег ШАУМАРОВ, Ирина КРУГ, Михаил БУБЛИК, Александр ОЛЕШКО, группы «МBAND», «СУРГАНОВА И ОРКЕСТР», «ТЕРЕМ КВАРТЕТ» (Россия), Antonio MAGGIO, ШАНГАЙ (Италия), Jenny BERGGREN from «ACE OF BASE» (Швеция), Ирина БИЛЫК (Украина) и другие.
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