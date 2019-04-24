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Валерия и Валерий

25.04.2019 — Новости Культуры | Радзiма  
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Источник материала: Радзiма

Валерия и Валерий

Глусский край богат на таланты, это знаем мы, его жители, это замечают и гости района. Вот и на страницах районной газеты периодически появляются имена и фамилии тех, кто в очередной раз продемонстрировал свои способности, свои возможности, свое дарование на концертах, на конкурсах или фестивалях. Мы радуемся первым значимым успехам молодых ребят, с интересом  следим за их становлением, когда они становятся взрослыми. Важно, что в каждом новом поколении глусчан немало одаренных личностей, и не просто одаренных, а тех, кто стремится развивать свой дар, совершенствуется в любимом деле.

Имя Валерии Хлань известно глусчанам: эта талантливая девочка из талантливой семьи — участница многих районных мероприятий, мы тоже писали о ней в своих публикациях. Но имя Валерии Хлань уже известно и в белорусском музыкальном мире. Только за последние несколько месяцев Валерия, которая занимается вокалом в Глусском районном Доме культуры, стала обладательницей первых премий в двух международных конкурсах. В Минске в ноябре прошлого года состоялся Международный фестиваль-конкурс «Сустрэчы-2018», он собрал участников из 16 стран, а председателем жюри была заслуженная артистка Республики Беларусь Надежда Микулич. Валерия выступила с известной и сложной для исполнения композицией «Как молоды мы были…» и была удостоена диплома 1-й степени.


Валерия и Валерий

В феврале этого года Лера участвовала в Первом международном творческом конкурсе «Паруса мечты», прошедшем при поддержке продюсерского центра народных артистов Беларуси Ядвиги Поплавской и Александра Тихановича. Здесь выступления оценивали преподаватели Белорусской государственной академии музыки и Минского государственного музыкального колледжа имени Глинки. В своей возрастной категории Валерия тоже завоевала диплом 1-й степени. Особенно запомнился этот конкурс тем, что девушка услышала очень много положительных отзывов о своем выступлении, много хороших и важных слов о потенциале юной вокалистки сказала и сама Ядвига Поплавская. Кстати, недавно Леру пригласили для участия в Республиканском творческом радиоконкурсе «Маладыя таленты Беларусі» (организатор — Белтелерадиокомпания), причем сразу во 2-й тур (в первом туре жюри прослушивает аудиозаписи, во втором и третьем — оценивает «живые» выступления конкурсантов). Возможно, на такое решение — пригласить Валерию Хлань без предварительного отбора — повлияло и ее выступление на конкурсе «Паруса мечты». При всем при этом Лера еще и не забывает об учебе, ведь она в этом году выпускница.

Примечательно, что Валерия Хлань на конкурсе «Паруса мечты» была не единственным представителем Глусского района. Имя Валерия Мохнева, десятиклассника из Заелицы, уже тоже несколько раз встречалось в районной газете. Он постоянный участник и призер творческих литературных конкурсов, сам пишет стихи (они публиковались в районке), а еще с удовольствием выступает на различных сценических площадках. Валера уже несколько лет занимается в кружке сольного пения Заелицкого сельского Центра культуры и досуга под руководством Елены Микулич, участвует в художественной самодеятельности, постоянно выступает на школьных концертах. Освоившись на сельской и районной сценах, парень решил покорять республиканские. Для участия в конкурсе «Паруса мечты» он подготовил песню «Мама» (Ринат Каримов) и в своей номинации «эстрадный вокал (соло)» занял 3-е место (а всего в его возрастной группе было 15 участников).

Успех оказался не единичным: уже месяц спустя на Открытом фестивале-конкурсе «Золак» собирает друзей», прошедшем в конце марта в Минске, Валерий Мохнев был награжден дипломом симпатий жюри. На этот раз он выбрал для выступления известную композицию «Смуглянка», и, несомненно, было в его исполнении что-то такое, что заставило судей обратить внимание на заелицкого парня. Судьями на конкурсе были солист ансамбля  народной музыки  «Бяседа» Валентин Кириленко, художественный  руководитель народного вокально-хореографического ансамбля «Белы птах» Ольга Жишкевич, а также артист белорусской эстрады, певец и композитор ALEN HIT.

Оксана ВАСИЛЕВСКАЯ

Фото предоставлены Глусским РДК

 
Теги: Минск
 
 
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Глусский край богат на таланты, это знаем мы, его жители, это замечают и гости района. Вот и на страницах районной газеты периодически появляются имена и фамилии...
 
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