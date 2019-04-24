В Кировске выбрали «Мисс Кировчанку-2019» (фоторепортаж)

Источник материала: Кировец





В районном Доме культуры прошел традиционный конкурс красоты и таланта «Мисс Кировчанка-2019»

Семеро претенденток в честной борьбе преодолевали себя и покоряли жюри в нескольких конкурсах за право примерить заветную корону победительницы. В итоге титул «Мисс Кировчанка-2019» завоевала ученица Мышковичской СШ Мария Радевская. Ей же достался приз зрительских симпатий.

Звание первой вице-мисс присуждено Екатерине Хушану из ГУО «Добоснянский УПК ДС-СШ». Обладательницей титула «Вторая вице-мисс» стала учащаяся Жиличского сельхозколледжа Валентина Цедрик.

Не остались без наград и титулов и остальные участницы. Звание «Мисс Очарование» досталось ученице СШ №1 Ксении Сухаревой, «Мисс Талант» — Анастасии Савенковой из филиала БНТУ (БГАК г.Бобруйск), «Мисс Креативность» — Алене Передня из СШ №1, а еще одна учащаяся СШ №1 Ольга Пациенок стала обладателем сразу двух титулов: «Мисс Онлайн» и «Мисс Грация».

Будет дополнено.



































































































































































































































Фото Максима МИКЕШИНА.