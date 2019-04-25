Дмитрий Быков рассказал о причине своей госпитализации

Источник материала: Tut.by

Писатель Дмитрий Быков в эфире радиостанции «Эхо Москвы», который он провел из больницы, рассказал о причине своей госпитализации.

По его словам, он попал в больницу из-за отравления. При этом писатель отметил, что пока врачи не смогли установить причину отравления. «Мне мой врач, реаниматор, который мною занимался, сразу сказал: «Мы можем поставить вас на ноги, но причину пока найти не можем, это более долгое дело», — рассказал Быков.

Кроме того, он опроверг появлявшуюся ранее информацию о том, что его госпитализировали из-за диабета, гипертонии или алкогольных и наркотических «излишеств».

«Я не знаю, чем я отравился, не знаю, из-за чего у меня случился этот скачок и не понимаю, почему я фактически в самолете на Уфу потерял сознание», — заключил Быков.

Дмитрия Быкова госпитализировали с подозрением на инсульт 15 апреля, однако этот диагноз не подтвердился. Позднее Быкова ввели в искусственную кому. 18 апреля писателя на самолете перевезли в Москву, где он пришел в сознание 21 апреля. На следующий день Быков заявил о планах вскоре «вернуться в строй».